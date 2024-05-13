Радоница — 2024. Когда нужно помянуть усопших и как правильно это сделать

Дата
В 2024 году Родительский день выпадает на 14 мая.
Как поминать усопших
По церковным правилам, перед походом на кладбище нужно посетить литургию и панихиду в храме, а также поучаствовать в таинствах исповеди и причастия.
У могил усопших родственников, можно прочитать Пасхальный канон и стихиры Пасхи.
После этого можно убраться на могиле или просто постоять в тишине, вспоминая покойного.
Также после службы можно собраться всей семьей за поминальным ужином. Застолье не должно быть шумным. Главная цель — провести время с близкими и напомнить себе, что время человека на земле не бесконечно.
Что нельзя делать на Родительский день
- оставлять на могилах крашеные яйца, водку или другую еду — это считается языческими подношениями;
- венчаться;
- предаваться печали и грустить;
- устраивать шумные гуляния и увлекаться спиртным.
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