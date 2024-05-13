Радоница — 2024. Когда нужно помянуть усопших и как правильно это сделать

На девятый день после Пасхи наступает Радоница, в этом году она выпадает на вторник, 14 мая. О том, почему в этот день принято посещать кладбища и поминать усопших, а также о традициях и запретах расскажет altapress.ru.

Дата

В 2024 году Родительский день выпадает на 14 мая.

Как поминать усопших

По церковным правилам, перед походом на кладбище нужно посетить литургию и панихиду в храме, а также поучаствовать в таинствах исповеди и причастия.

У могил усопших родственников, можно прочитать Пасхальный канон и стихиры Пасхи.

После этого можно убраться на могиле или просто постоять в тишине, вспоминая покойного.

Также после службы можно собраться всей семьей за поминальным ужином. Застолье не должно быть шумным. Главная цель — провести время с близкими и напомнить себе, что время человека на земле не бесконечно.

Что нельзя делать на Родительский день

оставлять на могилах крашеные яйца, водку или другую еду — это считается языческими подношениями;

венчаться;

предаваться печали и грустить;

устраивать шумные гуляния и увлекаться спиртным.

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