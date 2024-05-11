Родительский день — 2024. Когда поминать усопших, и в каких регионах этот день нерабочий

Родительский день — поминальная дата, установленная Русской православной церковью.
Это второй вторник после Пасхи. Соответственно, в России он приходится на 14 мая.
В Православной церкви Родительский день называют Радоницей. Название происходит от слова "радость": в этот день верующие разделяют пасхальную радость с усопшими близкими и молятся об упокоении их душ.
В православных храмах в этот день служат панихиды, верующие поминают умерших близких молитвой в храме, а потом едут на кладбища.
Радоница считается обычным рабочим днем. Но официальным дополнительным выходным ее объявили в следующих регионах:
- Республика Адыгея,
- Карачаево-Черкесской Республика,
- Кабардино-Балкарской Республика,
- Краснодарский край,
- Ставропольский край,
- Пензенская область,
- Иркутская область,
- Саратовская область.
В Алтайском крае 14 мая — рабочий день.
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