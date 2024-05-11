Родительский день — 2024. Когда поминать усопших, и в каких регионах этот день нерабочий

Родительский день или Радоница выпадает на вторник и считается обычным рабочим днем. Но некоторые регионы РФ сделали день поминовения усопших выходным. Altapress.ru разобрался, когда отмечают Радоницу в 2024 году, и будет ли этот день выходным в Алтайском крае.

Родительский день — поминальная дата, установленная Русской православной церковью.

Это второй вторник после Пасхи. Соответственно, в России он приходится на 14 мая.

В Православной церкви Родительский день называют Радоницей. Название происходит от слова "радость": в этот день верующие разделяют пасхальную радость с усопшими близкими и молятся об упокоении их душ.

В православных храмах в этот день служат панихиды, верующие поминают умерших близких молитвой в храме, а потом едут на кладбища.

Радоница считается обычным рабочим днем. Но официальным дополнительным выходным ее объявили в следующих регионах:

Республика Адыгея,

Карачаево-Черкесской Республика,

Кабардино-Балкарской Республика,

Краснодарский край,

Ставропольский край,

Пензенская область,

Иркутская область,

Саратовская область.

В Алтайском крае 14 мая — рабочий день.

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