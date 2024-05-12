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Жизнь

Почему нужно обязательно жениться на Красную горку 12 мая

Красная горка — это праздник, который отмечается в первое воскресенье после Пасхи. В этот день принято устраивать народные гулянья, хороводы, игры и танцы.

В некоторых местностях Красную горку считают началом свадебного сезона, так как существует поверье, что браки, заключенные в начале весны, будут особенно удачными и крепкими.

Также на Красную горку принято посещать кладбища и поминать усопших родственников. Но не стоит путать этот день с Радоницей.

В этот праздник люди традиционно ходят в гости, дарят друг другу подарки, веселятся и радуются жизни. Считается, что чем радостнее и веселее провести этот день, тем больше удачи и счастья принесет следующий год.

Что нельзя делать на Красную горку

  • Сидеть дома молодой девушке запрещалось, это могло привести к одиночеству. Юношей запрет тоже касается.
  • Грустить и плакать — круглый год неприятности будут преследовать.
  • Копаться в земле и пытаться что-то посадить не стоит — считается, что земля празднует свое возрождение и беспокоить ее не стоит.
  • В этот день принято наряжаться и надевать красные вещи, они принесут счастье. А носить старое нельзя.
  • Выбрасывать недоеденную еду — лучше отдать ее животным и птицам, чтобы избежать болезней.

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