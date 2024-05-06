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Жизнь

Красная горка — 2024. Как правильно провести праздник православным христианам

Красную горку, или Антипасху, отмечают в первое воскресенье после православной Пасхи. О дате праздника в 2024 году, его традициях и обычаях подробно расскажет altapress.ru.

Пасха, пасхальные яйца.
Пасха, пасхальные яйца.
СС0

Дата

Фиксированной даты у Красной горки нет — она зависит от наступления Пасхи. В 2024 году праздник приходится на воскресенье 12 мая.

История

Считается, что праздник зародился еще в дохристианской Руси. Его назвали праздник Красной горкой, потому что слово "красный" в старину означало "красивый". А на возвышенностях — "горках", устраивали гуляния.

У многих народов горы считались местом обитания богов. Холмы и горы у славян были ритуальными местами, до прихода христианства на них располагались идолы. Позднее на месте славянских капищ стали возводить храмы.

В православном календаре этот день называют как Антипасхой. Но приставка "анти" не противопоставляет этот праздник Пасхе, а означает "подобно". То есть, это повторение Пасхи, возвращение к главному православному торжеству.

Традиции

В этот день было принято катать крашенные яйца с горки. Начало обычаю положено еще в славянском язычестве, где яйцо было символом жизни.

Так, катание яйца – символическое оплодотворение земли после зимы. Позднее обряд стал носить развлекательный характер: молодежь гадала, если яйцо прокатилось ровно и не разбилось – владельца ожидают счастье и удача.

Еще одним обычаем праздничного дня был призыв весны. Молодые люди нарядно одевались, на высоком месте встречали рассвет и водили хороводы. Затем были гуляния на улице, с танцами и играми. Это были также смотрины потенциальных невест и женихов.

Продолжая пасхальные обычаи, на Красную горку нужно накрыть богатый стол, где обязательно должны быть крашеные яйца зеленого и желтого оттенка, а также творожная пасха и кулич.

Что нельзя делать

  • Сидеть дома — это сулило молодой девушке или парню несчастливый брак или вовсе одиночество.
  • Грустить и плакать — круглый год неприятности будут преследовать.
  • Выполнять тяжелую домашнюю работу и копаться в почве — считается, что земля празднует свое возрождение и беспокоить ее не стоит.
  • Надевать старую одежду — принято наряжаться и надевать красные вещи, чтобы привлечь в жизнь богатство и удачу.
  • Выбрасывать недоеденную еду — лучше отдать ее животным и птицам, чтобы избежать болезней.

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