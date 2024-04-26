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Творожная пасха. Секреты приготовления одного из главных блюд христианского праздника

Кулич, крашеные яйца и пасха — главные блюда на праздничном столе христианского праздника. Altapress.ru поделится советами приготовления пасхи из творога.

Освящение куличей перед Пасхой-2023.
Освящение куличей перед Пасхой-2023.
Анна Зайкова

Выбор рецепта

Творожная пасха — довольно кропотливое в приготовлении блюдо, к процессу важно подготовиться заранее. В книгах рецептов есть разные виды десерта: заварная, сырая и запеченная. Все они отличаются по способу приготовления.

Заварную, к примеру, готовят как крем. Предварительно хорошо измельчают, а потом медленно нагревают и помешивают. Для запеченной творог отправляют в духовку, а для сырой термическая обработка не нужна, и в целом готовить ее проще и быстрее.

Покупка творога

Вкус пасхи зависит от качества ингредиентов, поэтому важно правильно выбрать творог.

Следует брать продукт повышенной жирности: от 9%. Именно жирность ингредиента делает готовую пасху сочной и позволяет ей держать форму.

Также творог обязательно должен быть свежим.

Пасочница

Пасхальные блюда отличаются особенным декором — своя форма есть у куличей, яйца следует красить, а сладкий десерт из творога и изюма должен быть в форме пирамиды. Эта фигура символизирует Гроб Господень, где произошло воскресение Иисуса. Поэтому на одной из сторон десерта часто есть буквы ХВ — Христос Воскресе.

Достичь нужной формы можно подручными средствами: с помощью терки для овощей, контейнера или дуршлага. Но лучше приобрести специальную форму — это упростит процесс приготовления блюда.

Время

Важная задача в приготовлении пасхи — дать хорошо ей настояться. Вне зависимости от того, какие ингредиенты входят в рецепт, им нужно пропитаться, чтобы сделать ее еще вкуснее. Планировать приготовление пасхи следует сильно заранее.

По некоторым рецептам вареное изделие должно настаиваться в холодильнике трое суток, сырой столько времени не требуется. Тем не менее и ей нужно постоять около 14 часов.

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