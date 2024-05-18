Выяснилось, какие традиции существуют на Арину Капустницу или Арину Рассадницу

18 мая — народный праздник Арина Капустница и церковное празднование иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Altapress.ru рассказывает о приметах и традициях этого дня.

Традиции на Арину Капустницу

У праздника на самом деле два названия — Арина Капустница и Арина Рассадница.

18 мая православная церковь чтит память великомученицы Ирина Македонской. Ей молятся об исцелении болезней.

Капустницей или Рассадницей день назвали потому, что на грядки высаживали рассаду капусты, а также огурцов.

В старину считали, что рассаду капусты на грядки должна высаживать только женщина и только в одиночестве, иначе посадки могут сглазить.

По краям грядки или огорода сажали крапиву, поскольку полагали, что она отгоняет злые силы.

Народные приметы 18 мая

Облака движутся с южной стороны в северную — к дождю.

Гуси умываются в воде — будет тепло.

Монотонный моросящий дождь — непогода затянется.

Ненастная погода — к урожаю хлеба.

Кошка ест траву — будет дождь.

После полива вода быстро впиталась в землю — к засушливому лету. А если остались лужицы — лето будет мокрым.

Птицы не поют — к испортившейся в скором времени погоде.

Молния сверкнула — будет хороший урожай капусты.

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