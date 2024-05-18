Выяснилось, какие традиции существуют на Арину Капустницу или Арину Рассадницу

Традиции на Арину Капустницу
У праздника на самом деле два названия — Арина Капустница и Арина Рассадница.
18 мая православная церковь чтит память великомученицы Ирина Македонской. Ей молятся об исцелении болезней.
Капустницей или Рассадницей день назвали потому, что на грядки высаживали рассаду капусты, а также огурцов.
В старину считали, что рассаду капусты на грядки должна высаживать только женщина и только в одиночестве, иначе посадки могут сглазить.
По краям грядки или огорода сажали крапиву, поскольку полагали, что она отгоняет злые силы.
Народные приметы 18 мая
- Облака движутся с южной стороны в северную — к дождю.
- Гуси умываются в воде — будет тепло.
- Монотонный моросящий дождь — непогода затянется.
- Ненастная погода — к урожаю хлеба.
- Кошка ест траву — будет дождь.
- После полива вода быстро впиталась в землю — к засушливому лету. А если остались лужицы — лето будет мокрым.
- Птицы не поют — к испортившейся в скором времени погоде.
- Молния сверкнула — будет хороший урожай капусты.
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