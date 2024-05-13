Традиции — в массы. Как детская школа фольклора продвигает народную культуру инновационным проектом

Немного истории
Вообще, школы искусств являются прерогативой сферы культуры. Но «Традиция» — учреждение образовательное. Одно такое в регионе. Притом самостоятельное, не прикрепленное, например, к Дому пионеров и другим подобным организациям.
Школу сформировали в 1994 году как «Детский центр русской традиционной культуры» вокруг ансамбля «Беседушка», образцового коллектива Алтайского края. Через несколько лет в связи с реформой пришлось переименовать организацию.
«Позже закон потребовал назваться по стандарту. Нужна была какая-то безликая аббревиатура, — рассказывает директор школы Лариса Белькова. — Но название можно было прикрепить к официальному сокращению. И мы решили — будем "Традицией". Чтобы люди понимали, кто мы и чем занимаемся».
Отлаженная система
Здесь все, как в настоящей школе, — расписание занятий, разнообразные предметы и даже система классов. Правда, называются они здесь «ступенями».
Первая ступень — «Школа эстетических начал». Она для самых маленьких. Формы обучения - игровые, призванные познакомить малышей с основами ремесел и искусств. Ребята изучают ансамблевое пение, ритмику, декоративно-прикладное творчество — все в контексте истории. Ненавязчиво и весело.
«Мы понимаем, что те же поделки в детских садах тоже есть, — говорит директор "Традиции". — Но мы изучаем это более углубленно. Говорим о промыслах и ремеслах, которые были на Алтае и вообще в России. Изучение идет комплексное. Даже, например, глину для работы дети замешивают сами».
Вторая ступень — «Мир интересного». Обучение здесь вытекает из дисциплин прошлой ступени и естественным образом продолжает их. У детей начинают формировать специальные музыкальные способности, протягивать ниточку будущих интересов. Знакомство с ремеслами также становится более тесным — работают с глиной, рогозом, берестой, росписью.
Научная деятельность
Третья ступень обучения называется «Миром исследований». Уже серьезная и продвинутая, она включает в себя экспедиционную деятельность, изучение архивов и занятия с опытными этнографами — самую настоящую научную работу.
Ученикам дают необходимые навыки: как собирать информацию, какие вопросы задавать, как себя вести при общении с местными жителями в экспедициях.
«По итогам исследования ученики выступают с докладами и сообщениями на научно-практической конференции в рамках международного этнофорума «Сибирские беседы», — рассказывает Лариса Белькова. — Мы организуем его каждую осень. Это очень большое событие. Помимо конференции, проводится также фестиваль фольклорных коллективов и выставка декоративно-прикладного творчества».
Лариса Белькова отмечает: задача экспедиций — найти как можно больше культурных особенностей (ведь в каждой деревне могут быть и свои изюминки даже известных всем обычаев). И после этого — донести знания до зрителей и слушателей, чтобы как можно больше людей знали родную культуру.
Четвертая и последняя ступень — «Школа мастеров». До нее в основном доходят те, кто хочет связать свою жизнь с танцами, пением или ремеслами. И самое важное здесь — с каким багажом знаний и с каким мировоззрением ребята завершают обучение:
«У нас нет задачи сделать всех наших учеников музыкантами или ремесленниками, — подчеркивает директор "Традиции". — Главное, чтобы они вышли хорошими людьми. Людьми, которые уважают традиции своего народа и других народов».
Инновационный проект
У «Традиции» многолетний опыт дружбы с общеобразовательными школами и детскими садами — педагоги учреждения часто приходят на занятия и проводят специализированные уроки. Например, ремесла на трудах или ансамблевое пение на музыке.
На фольклоре можно построить такую комплексную программу, которая подскажет все: от воспитания до обучения. Ничего не надо придумывать. И многие педагоги в образовательных организациях это понимают. Вопрос только в том, как это ввести, как реализовать, как включить в образовательную программу. Разовые фрагментарные уроки не дают комплексных знаний.
Так возникла идея проекта региональной инновационной площадки (РИП). Его в организации создали с целью систематизировать процесс взаимодействия с организациями, привести его в порядок.
«Традиция» по договорам проводит занятия в школах и детских садах, а также организует культурные праздники, от закликания весны до колядок, и принимает группы детей у себя в гостях для более глубокого погружения в историю. Так ребята с ранних лет приобщаются к народным традициям через самые различные форматы.
«Насколько это понятно и интересно детям, видно по тому, с какими эмоциями они приезжают к нам в музей, — объясняет Лариса Белькова. — Мы создали такое этнохудожественное пространство, в котором можно увидеть все своими глазами. И печку, и ткацкие станки, и посуду. И не только увидеть, но и потрогать».
Получилась целая программа по образовательному и социокультурному направлениям. Есть также методическая деятельность — когда педагоги хотят научиться самостоятельно вести занятия на этнохудожественную тематику. Школа искусств обеспечивает их всеми необходимыми материалами и поддержкой.
«Хочется отметить, что в нашем полку каждый год прибывает, — поделилась Лариса Кириченко, заместитель директора по научно-методической работе. — Появляются новые партнеры, мы активно взаимодействуем с Алтайским краевым центром детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай», организуем вместе летние смены. Присоединяются все больше школ и детских садов. Понемногу, но положительная тенденция есть».
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