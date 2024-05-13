Традиции — в массы. Как детская школа фольклора продвигает народную культуру инновационным проектом

Детская школа искусств «Традиция» в этом году празднует 30-летие. Многолетним опытом изучения и накопления народных традиций Алтая и всей России организация готова делиться. И не только со своими учениками и гостями, но и с другими образовательными учреждениями — и даже создала проект для обеспечения комплексного взаимодействия. Чему и как «Традиция» учит и почему это важно — в материале altapress.ru.

Немного истории

Вообще, школы искусств являются прерогативой сферы культуры. Но «Традиция» — учреждение образовательное. Одно такое в регионе. Притом самостоятельное, не прикрепленное, например, к Дому пионеров и другим подобным организациям.

Школу сформировали в 1994 году как «Детский центр русской традиционной культуры» вокруг ансамбля «Беседушка», образцового коллектива Алтайского края. Через несколько лет в связи с реформой пришлось переименовать организацию.

«Позже закон потребовал назваться по стандарту. Нужна была какая-то безликая аббревиатура, — рассказывает директор школы Лариса Белькова. — Но название можно было прикрепить к официальному сокращению. И мы решили — будем "Традицией". Чтобы люди понимали, кто мы и чем занимаемся».

Директор детской школы искусств «Традиция» Лариса Белькова. Анна Зайкова

Отлаженная система

Здесь все, как в настоящей школе, — расписание занятий, разнообразные предметы и даже система классов. Правда, называются они здесь «ступенями».

Первая ступень — «Школа эстетических начал». Она для самых маленьких. Формы обучения - игровые, призванные познакомить малышей с основами ремесел и искусств. Ребята изучают ансамблевое пение, ритмику, декоративно-прикладное творчество — все в контексте истории. Ненавязчиво и весело.

В детской школе искусств «Традиция». Анна Зайкова

«Мы понимаем, что те же поделки в детских садах тоже есть, — говорит директор "Традиции". — Но мы изучаем это более углубленно. Говорим о промыслах и ремеслах, которые были на Алтае и вообще в России. Изучение идет комплексное. Даже, например, глину для работы дети замешивают сами».

Вторая ступень — «Мир интересного». Обучение здесь вытекает из дисциплин прошлой ступени и естественным образом продолжает их. У детей начинают формировать специальные музыкальные способности, протягивать ниточку будущих интересов. Знакомство с ремеслами также становится более тесным — работают с глиной, рогозом, берестой, росписью.

В детской школе искусств «Традиция». Анна Зайкова В детской школе искусств «Традиция». Анна Зайкова В детской школе искусств «Традиция». Анна Зайкова В детской школе искусств «Традиция». Анна Зайкова В детской школе искусств «Традиция». Анна Зайкова В детской школе искусств «Традиция». Анна Зайкова В детской школе искусств «Традиция». Анна Зайкова В детской школе искусств «Традиция». Анна Зайкова В детской школе искусств «Традиция». Анна Зайкова В детской школе искусств «Традиция». Анна Зайкова В детской школе искусств «Традиция». Анна Зайкова В детской школе искусств «Традиция». Анна Зайкова В детской школе искусств «Традиция». Анна Зайкова В детской школе искусств «Традиция». Анна Зайкова В детской школе искусств «Традиция». Анна Зайкова

Научная деятельность

Третья ступень обучения называется «Миром исследований». Уже серьезная и продвинутая, она включает в себя экспедиционную деятельность, изучение архивов и занятия с опытными этнографами — самую настоящую научную работу.

Ученикам дают необходимые навыки: как собирать информацию, какие вопросы задавать, как себя вести при общении с местными жителями в экспедициях.

«По итогам исследования ученики выступают с докладами и сообщениями на научно-практической конференции в рамках международного этнофорума «Сибирские беседы», — рассказывает Лариса Белькова. — Мы организуем его каждую осень. Это очень большое событие. Помимо конференции, проводится также фестиваль фольклорных коллективов и выставка декоративно-прикладного творчества».

В детской школе искусств «Традиция». Анна Зайкова

Лариса Белькова отмечает: задача экспедиций — найти как можно больше культурных особенностей (ведь в каждой деревне могут быть и свои изюминки даже известных всем обычаев). И после этого — донести знания до зрителей и слушателей, чтобы как можно больше людей знали родную культуру.

Четвертая и последняя ступень — «Школа мастеров». До нее в основном доходят те, кто хочет связать свою жизнь с танцами, пением или ремеслами. И самое важное здесь — с каким багажом знаний и с каким мировоззрением ребята завершают обучение:

«У нас нет задачи сделать всех наших учеников музыкантами или ремесленниками, — подчеркивает директор "Традиции". — Главное, чтобы они вышли хорошими людьми. Людьми, которые уважают традиции своего народа и других народов».

В детской школе искусств «Традиция». Анна Зайкова

Инновационный проект

У «Традиции» многолетний опыт дружбы с общеобразовательными школами и детскими садами — педагоги учреждения часто приходят на занятия и проводят специализированные уроки. Например, ремесла на трудах или ансамблевое пение на музыке.

На фольклоре можно построить такую комплексную программу, которая подскажет все: от воспитания до обучения. Ничего не надо придумывать. И многие педагоги в образовательных организациях это понимают. Вопрос только в том, как это ввести, как реализовать, как включить в образовательную программу. Разовые фрагментарные уроки не дают комплексных знаний.

Педагоги детской школы искусств «Традиция». Анна Зайкова

Так возникла идея проекта региональной инновационной площадки (РИП). Его в организации создали с целью систематизировать процесс взаимодействия с организациями, привести его в порядок.

«Традиция» по договорам проводит занятия в школах и детских садах, а также организует культурные праздники, от закликания весны до колядок, и принимает группы детей у себя в гостях для более глубокого погружения в историю. Так ребята с ранних лет приобщаются к народным традициям через самые различные форматы.

«Насколько это понятно и интересно детям, видно по тому, с какими эмоциями они приезжают к нам в музей, — объясняет Лариса Белькова. — Мы создали такое этнохудожественное пространство, в котором можно увидеть все своими глазами. И печку, и ткацкие станки, и посуду. И не только увидеть, но и потрогать».

Педагоги детской школы искусств «Традиция». Анна Зайкова Лариса Кириченко, заместитель директора по научно-методической работе детской школы искусств «Традиция». Анна Зайкова Педагоги детской школы искусств «Традиция». Анна Зайкова Педагоги детской школы искусств «Традиция». Анна Зайкова Педагоги детской школы искусств «Традиция». Анна Зайкова

Получилась целая программа по образовательному и социокультурному направлениям. Есть также методическая деятельность — когда педагоги хотят научиться самостоятельно вести занятия на этнохудожественную тематику. Школа искусств обеспечивает их всеми необходимыми материалами и поддержкой.

«Хочется отметить, что в нашем полку каждый год прибывает, — поделилась Лариса Кириченко, заместитель директора по научно-методической работе. — Появляются новые партнеры, мы активно взаимодействуем с Алтайским краевым центром детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай», организуем вместе летние смены. Присоединяются все больше школ и детских садов. Понемногу, но положительная тенденция есть».

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