Не прошло и ста лет. Почему новый фильм об Алисе Селезневой собрал почти миллиард в прокате — плюсы и минусы

Новое кино для новой аудитории
Фильм «Сто лет тому вперед» был снят по мотивам одноименного фантастического романа Кира Булычева и вышел на больших экранах 18 апреля.
Режиссер - Александр Андрющенко, известный российскому зрителю по трилогии «Лед». Также он отметился несколькими фантастическими картинами «Вторжение» и «Притяжение».
На удивление, фильм, от которого толком никто ничего не ждал, собрал больше всех положительных отзывов и оценок. На «Кинопоиске» картине поставили 7,7 баллов, оставили 10 положительных отзывов и всего один отрицательный. А в прокате на сегодняшний день она собрала 919 млн и приближается к миллиарду.
Картина позиционируется как семейная, поэтому в кино я отправилась не одна. В нашей команде: папа, выросший на «Гостье из будущего». Я, пересматривающая в детстве из раза в раз «Тайну третьей планеты» (был еще неудачный опыт с мультфильмом «Алиса, с Днем рождения», который обеспечил мне детские кошмары). И младшая сестра 13 лет, не знакомая с Алисой Селезневой вовсе.
Как раз на молодежную аудиторию, к которой относится моя сестра, и рассчитан новый фильм. Ей не нужно знать, о чем была серия книг — с романом Кира Булычева у фильма только общая завязка и имена героев. Не обязательно разбираться и в тонкостях советского быта — события картины происходят в наше время. От советского сериала картина унаследовала лишь песню «Прекрасное далеко» и робота Вертера (который тоже претерпел изменения). Во всем остальном — это отдельный уникальный продукт.
Современных детей больше не удивишь путешествиями во времени и пришельцами с других планет. Поэтому режиссер сделал акцент на экшен-сцены и яркую графику. Дополнительно наполнил картину отсылками на поп-культуру, которые все же сумели вызвать радостную улыбку у молодежи. А переживания главных героев (не только о судьбе планеты, но и о первой любви) нашли отклик понимания.
Казалось бы, а как же чувства ценителей классики? Однако Александр Андрюшенко был далеко не первым, кто попытался осовременить историю о девочке из будущего. Первым стал мультсериал «Алиса знает, что делать», который успешно шел по «Карусели» целых семь лет. А тенденцию переносить события прошлого в настоящее ввел Нурбек Эген в сериале «Фандорин. Азазель» в прошлом году.
Папа, как представитель старшего поколения, оценил такой подход. И даже замена советского миелофона на компьютерный космион его вовсе не огорчила.
Графики много, пришельцев мало
Первое, что встречает зрителя — яркая, сочная картинка. Герои перемещаются в цветастом потоке времени, а главному герою Коле Герасимову (Марку Эйдельштейну) даже удается побывать в красочном временном разломе.
Москву здесь рисуют сразу в двух вариантах, в зависимости от разных версий будущего. В утопическом варианте это город с цветущими садами, летающими автомобилями и необычной архитектурой (от старого здесь осталось только здание МГУ). А в антиутопическом — мрачная и темная столица, где люди работают на пиратских заводах за миску супа, пока за ними следят вездесущие роботы.
Однако бюджет у создателей фильма был не безграничен. Поэтому футуристическую столицу зрителю показали лишь мельком и издалека. А основные действия рассредоточили между обычной школой 2024 года и небольшой площадкой «Космовета». Так что изображений будущего здесь очень и очень мало.
Удивительных животных или инопланетян тут тоже практически нет. Исключение — пришелец курьер, отдаленно напоминающий Громозеку, и одноклассники Алисы, чьи образы позаимствовали из других фильмов и игр (например, синий гуманоид из фильма «Аватар» или Арк Варден из Dota 2). Они тоже появляются на экране всего на пару минут, чтобы удивить зрителя и затем тут же исчезнуть.
Худенький У и влюбленный Коля
Основных героев тоже изменили, в угоду новому сюжету. Здесь Коля Герасимов и Алиса Селезнева (Даша Верещагина) старше своих литературных прототипов и учатся в 11 классе. Главный злодей, бывший капитан пиратов Глот (Юрий Борисов) стал заметно худее и бледнее. А вместе с ним похудел и Весельчак У (Александр Петров), превратившись из забавного синего толстячка в полубезумного пирата с заразительным смехом и серьгой.
Первое, что порадовало — актеры, играющих подростков, действительно ведут себя как подростки. Они спорят из-за отношений, пытаются казаться круче, чем они есть, и в минуту опасности пытаются снять происходящее на телефон. Попытки Коли проявить знаки внимания к Алисе кажутся хоть и неловкими, но очень милыми. Хотя сестра показательно закатывала глаза и отворачивалась на романтических сценах.
Не обошлось и без шаблонных образов друга-ботаника (в фильме это кибер-спортсмен), главной красавицы школы и ее поклонника, глуповатого громилы. Но экранного времени у них в два раза меньше, чем у главных героев, так что простительно.
Одеяло зрительского внимания на себя перетянул Весельчак У, который в фильме представлен как забавный трикстер. Сначала он пытается всячески помешать героям, но затем встает на их сторону и даже жертвует собой. Попутно успевает комментировать происходящее вокруг и тонко высмеивать сам фильм.
Однако мнения о персонаже разделились. Одни зрители остались недовольны постоянным смехом и ужимками в кадре Александра Петрова. Другие же пришли в восторг от игры актера, который, кажется, сам получал удовольствие во время работы.
Бескровные драки
А вот сцены драк, на которые режиссер делал ставку, получились блеклыми и не такими захватывающими, как того хотелось. Несмотря на чудеса технического прогресса, герои и злодеи сражаются на мечах или вовсе подручными средствами. А посоревновавшись друг с другом, переходят в бой со статистами — безликими пиратами в черных балахонах.
Несмотря на то, что рейтинг у фильма 6+, это не мешает персонажам без сожаления протыкать друг друга мечами и даже отрубать конечности. Крови при этом вы здесь не увидите. Разве что немного синей жижи, которая тонкой струйкой вытекает из огромной раны.
Больше всех ударов наносит сама Алиса Селезнева. В сочетании с яркой внешностью сравнение с героиней какого-нибудь аниме неизбежно. И подросткам это нравится.
Но побеждают главного злодея не силой, а умом — и условными законами пространства-времени.
Фильм предназначен для семейного просмотра, поэтому не стоит ждать от него рассуждений на злобу дня или глубоких переживаний главных героев. Добро побеждает зло, а в конце звучит обнадеживающее «Прекрасное далеко».
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