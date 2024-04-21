Народные традиции в день ревучих вод. И при чем тут Солнце

Народные приметы 21 апреля
- Ранние и короткие сумерки с красноватой луной — на следующий день будет тепло, но велика вероятность возникновения гроз.
- Солнечный день 21 апреля — лето вскоре наступит.
- Облачность и туман — примета, которая сулит, что год будет неурожайным.
- Если ком земли при падении рассыпается, то пора приступать к земляным работам и обработке грунта.
Дачникам посоветовали закопать бутылку в грядку для полива. Надо взять пятилитровую пластиковую бутылку. Важно, чтобы горлышко и крышка выглядывали на поверхность. А перед поливом нужно открутить крышку и направить поток воды в горлышко.
Также дачников призвали посыпать грядки пылью для богатого урожая клубники.
В помощь — табачная пыль.
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