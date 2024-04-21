Народные традиции в день ревучих вод. И при чем тут Солнце

21 апреля отмечено в народном календаре днем Родиона. У даты есть и другие названия: "Родион-выверни оглобли", "Радивон;", "Родион — ревучие воды". Народные традиции и приметы — в материале altapress.ru.

Народные приметы 21 апреля

Ранние и короткие сумерки с красноватой луной — на следующий день будет тепло, но велика вероятность возникновения гроз.

Солнечный день 21 апреля — лето вскоре наступит.

Облачность и туман — примета, которая сулит, что год будет неурожайным.

Если ком земли при падении рассыпается, то пора приступать к земляным работам и обработке грунта.

Дачникам посоветовали закопать бутылку в грядку для полива. Надо взять пятилитровую пластиковую бутылку. Важно, чтобы горлышко и крышка выглядывали на поверхность. А перед поливом нужно открутить крышку и направить поток воды в горлышко.

Также дачников призвали посыпать грядки пылью для богатого урожая клубники.

В помощь — табачная пыль.

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