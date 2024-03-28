Внезапно: дачников призвали посыпать грядки пылью для богатого урожая клубники

Повысить плодородие почвы на клубничной грядке и отпугнуть вредителей можно очень просто.

В помощь — табачная пыль, пишет "БелНовости".

Это делать надо ранней весной — когда сходит снег. Для подкормки рекомендуется приготовить смесь из натуральных сухих удобрений.

Табачная пыль — природное средство для борьбы с различными вредителями. Она также эффективно удобряет почву. Двух литров табачной пыли хватит для трех клубничных грядок, указывает Lenta.ru.

Ранее о секретах самой популярной ягоды рассказал эксперт.

Много лет ее называли «Викторией» — по названию одного из сортов. Очень часто дачники зовут сладкую ягоду клубникой.

На самом деле — это земляника садовая, ананасная или крупноплодная. Это самая хлопотная в выращивании, но самая любимая ягода садоводов и покупателей.

Ягодный рай

Также стало известно, при каком условии на даче клубнику можно собирать ведрами.

Если дождей нет, то гряды с клубникой поливают не реже одного раза в неделю, хорошо промачивая грунт. Поливать предпочтительно дождеванием – до цветения, после — в поливочные борозды, расположенные в междурядьях, поскольку клубничная корневая система раскидистая.

Полив клубники проводят по вечерам или утрам, теплой отстоянной водой.

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