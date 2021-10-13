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Жизнь

День Михаила Соломенного. Что категорически запрещено делать 13 октября

13 октября вспоминают преподобного Григория и святителя Михаила. Последнего в народе нарекли Михаилом Соломенным. Рассказываем, соблюдение каких традиций и запретов в этот день поможет обрести удачу.

Церковь. Храм
Церковь. Храм
СС0

Кто такой Михаил Соломенный?

Родом из Сирии, Соломенный жил в конце 10 века. Он окрестил князя Владимира, жителей Руси и впоследствии стал первым митрополитом в Киеве.

Соломенным священнослужителя прозвали потому, что 13 числа было принято менять в доме старую солому на новую.

Традиции 13 октября

В праздник русские женщины заменяли набивку в подушках. Кроме того, было принято сжигать старую солому — чтобы избавить семью от сглаза и невзгод.

Огонь. Костер.
Огонь. Костер.
СС0

Что нельзя делать на Соломенного?

Сегодня запрещено:

  • «Забрасывать» незаконченные дела. Несоблюдение запрета принесет безденежье и потерю важных связей;
  • Принимать подарки от незнакомцев. По поверью, сюрпризы от чужих могут быть наделены негативной энергией;
  • Устраивать шумные застолья. Посиделки 13 числа часто заканчиваются семейными неурядицами и ссорами.
Ссора. Конфликт.
Ссора. Конфликт.
unsplash.com/

Приметы дня

  • Если аисты сегодня улетают в теплые края, то зима придет поздно;
  • Если белка резко начала линять, то зима будет мягкой и теплой;
  • Мороз на окнах — к гостям;
  • Ночью на небе много звезд, а луна мутная — к урожайному лету.
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