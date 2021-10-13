День Михаила Соломенного. Что категорически запрещено делать 13 октября

Кто такой Михаил Соломенный?
Родом из Сирии, Соломенный жил в конце 10 века. Он окрестил князя Владимира, жителей Руси и впоследствии стал первым митрополитом в Киеве.
Соломенным священнослужителя прозвали потому, что 13 числа было принято менять в доме старую солому на новую.
Традиции 13 октября
В праздник русские женщины заменяли набивку в подушках. Кроме того, было принято сжигать старую солому — чтобы избавить семью от сглаза и невзгод.
Огонь. Костер.
СС0
Что нельзя делать на Соломенного?
Сегодня запрещено:
- «Забрасывать» незаконченные дела. Несоблюдение запрета принесет безденежье и потерю важных связей;
- Принимать подарки от незнакомцев. По поверью, сюрпризы от чужих могут быть наделены негативной энергией;
- Устраивать шумные застолья. Посиделки 13 числа часто заканчиваются семейными неурядицами и ссорами.
Ссора. Конфликт.
Приметы дня
- Если аисты сегодня улетают в теплые края, то зима придет поздно;
- Если белка резко начала линять, то зима будет мягкой и теплой;
- Мороз на окнах — к гостям;
- Ночью на небе много звезд, а луна мутная — к урожайному лету.