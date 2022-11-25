В последнюю пятницу ноября отмечают три необычных праздника. Это черная пятница, которая знаменует скидки и распродажи, день отказа от покупок и день военного миротворца. Altapress.ru рассказывает о каждом из них.

Черная пятница

Черная пятница — это праздник для всех шопоголиков. В этот день магазины и бутики распахивают двери и вешают бешеные скидки на свои вещи.

Черную пятницу празднуют после американского Дня Благодарения. Эта традиция появилась еще в XIX веке — тогда бутики устраивали предрождественские распродажи.

Есть две версии того, как у веселого праздника появилось такое мрачное название. Первая — этот день невзлюбили автомобилисты, потому что в погоне за скидками на дорогах появлялись страшные пробки.

По другой же версии — из-за особенности бухгалтерской отчетности в этот день. Убытки записывали красными чернилами, а прибыль — черными. Так как выручка в этот день была огромной, то черным цветом было исписано почти все.

Пакет. Покупки. СС0

День отказа от покупок

Вопреки предыдущему празднику, 25 ноября людей призывают отказаться от покупок. Общественные активисты отмечают: в черную пятницу люди тратят огромные суммы денег, а в давках в очередях гибнут невинные.

Идея этой акции зародилась в Америке в 1992 году. Ее предложил канадский журналист эстонского происхождения Калле Ласн. По его мнению, причина финансового кризиса не в ликвидности или нерегулируемых рынках, а в культуре избыточного и бездумного потребления.

Чтобы принять участие в акции, достаточно воздержаться от любых покупок на 24 часа.

Магазин. Покупки. CC0

День российского военного миротворца

Это неофициальный праздник, который отмечают Вооруженные силы РФ. 25 ноября в 1973 году на официальном уровне в составе миротворческой операции на Ближнем Востоке участвовала группа советских военнослужащих.

В 1995 году деятельность российских миротворческих сил получила законодательную основу, благодаря Указу Президента РФ. Он регламентирует порядок участия России в миротворческих миссиях.

Похожий праздник есть у ООН — Международный день миротворцев ООН. Его отмечают 29 мая. В этот день чтят память погибших миротворцев, а также отдают должное нелегкому труду тех, кто когда-либо служил или продолжает нести службу в рядах миротворческих сил.