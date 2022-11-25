Черная пятница
Черная пятница — это праздник для всех шопоголиков. В этот день магазины и бутики распахивают двери и вешают бешеные скидки на свои вещи.
Черную пятницу празднуют после американского Дня Благодарения. Эта традиция появилась еще в XIX веке — тогда бутики устраивали предрождественские распродажи.
Есть две версии того, как у веселого праздника появилось такое мрачное название. Первая — этот день невзлюбили автомобилисты, потому что в погоне за скидками на дорогах появлялись страшные пробки.
По другой же версии — из-за особенности бухгалтерской отчетности в этот день. Убытки записывали красными чернилами, а прибыль — черными. Так как выручка в этот день была огромной, то черным цветом было исписано почти все.
День отказа от покупок
Вопреки предыдущему празднику, 25 ноября людей призывают отказаться от покупок. Общественные активисты отмечают: в черную пятницу люди тратят огромные суммы денег, а в давках в очередях гибнут невинные.
Идея этой акции зародилась в Америке в 1992 году. Ее предложил канадский журналист эстонского происхождения Калле Ласн. По его мнению, причина финансового кризиса не в ликвидности или нерегулируемых рынках, а в культуре избыточного и бездумного потребления.
Чтобы принять участие в акции, достаточно воздержаться от любых покупок на 24 часа.
День российского военного миротворца
Это неофициальный праздник, который отмечают Вооруженные силы РФ. 25 ноября в 1973 году на официальном уровне в составе миротворческой операции на Ближнем Востоке участвовала группа советских военнослужащих.
В 1995 году деятельность российских миротворческих сил получила законодательную основу, благодаря Указу Президента РФ. Он регламентирует порядок участия России в миротворческих миссиях.
Похожий праздник есть у ООН — Международный день миротворцев ООН. Его отмечают 29 мая. В этот день чтят память погибших миротворцев, а также отдают должное нелегкому труду тех, кто когда-либо служил или продолжает нести службу в рядах миротворческих сил.