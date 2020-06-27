День молодежи 2020: приятные поздравления в стихах, прозе и смс

С днем веселой молодежи!

Удачу ты за хвост лови,

И — друзей тебе надежных,

Счастья, радости, любви.



Будут встречи, комплименты,

Жизнь еще вся впереди.

Пользуйся любым моментом —

Пой, танцуй, гуляй, чуди.



Оторвись, пока есть силы,

Время попусту не трать,

Чтобы что припомнить было

И после внукам рассказать.

С Днем молодежи! Улыбайся, смейся,

Лишь позитив от жизни получай,

Душой будь молод, на добро надейся,

Живи красиво, ярко, не скучай!



Цветы успеха и земного счастья

Пусть для тебя прекрасно расцветут,

Все сразу станет просто получаться,

Везенье, радость и любовь придут!