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Жизнь

День молодежи 2020: приятные поздравления в стихах, прозе и смс

Традиционно 27 июня отмечается День молодежи России. История праздника идет еще со времен существования СССР, но тогда его отмечали в последнее воскресенье июня. После распада Советского Союза первый президент России перенес празднование на уже известную дату. Altapress.ru сделал подборку приятных поздравлений с Днем молодежи в стихах, прозе и смс.

Вечеринка. Молодежь
Вечеринка. Молодежь
ССО

Приятные поздравления с Днем молодежи в стихах

С днем веселой молодежи!
Удачу ты за хвост лови,
И — друзей тебе надежных,
Счастья, радости, любви.

Будут встречи, комплименты,
Жизнь еще вся впереди.
Пользуйся любым моментом —
Пой, танцуй, гуляй, чуди.

Оторвись, пока есть силы,
Время попусту не трать,
Чтобы что припомнить было
И после внукам рассказать.

С Днем молодежи! Улыбайся, смейся,
Лишь позитив от жизни получай,
Душой будь молод, на добро надейся,
Живи красиво, ярко, не скучай!

Цветы успеха и земного счастья
Пусть для тебя прекрасно расцветут,
Все сразу станет просто получаться,
Везенье, радость и любовь придут!

В день молодых и весьма энергичных
Желаю я искренне, не иронично:
Если здоровья — то крепкого вечно,
Если возможностей — то безграничных,
Если успехов — в работе и личных,
Если идей — то лишь только приличных,
Если советов — то только уместных,
Если компаний — то добрых и честных.

Молодежь. Фестиваль красок.
Молодежь. Фестиваль красок.
СС0

Приятные поздравления с Днем молодежи в прозе

Молодежь — будущее и настоящее страны. Это надежда и опора цветущего государства. Так пусть каждый, кто молод сердцем и душой, почувствует себя таким: сильным, мудрым и необходимым. Пусть каждый Ваш шаг будет правильным, а помыслы чистыми.

Желаю, чтобы в душе никогда не погас огонек юности, который позволяет сохранить вечную молодость. Ведь главное не возраст тела, а состояние души. Поэтому, будь всегда активным, позитивным, энергичным, люби жизнь и не стой на месте, тогда молодость не покинет твое сердце никогда. С днем молодежи!

Поздравляю с Днём молодёжи России и желаю проживать свои лучшие годы жизни весело, активно, интересно, увлечённо и счастливо. Желаю успевать всегда и во всём, желаю верить в свою удачу и постоянно сталкиваться с везеньем, желаю уверенной походкой двигаться в сторону успеха и реализации своей мечты. Вдохновения, любви и бурной молодости!

Молодежь. Скейтборд.
Молодежь. Скейтборд.
СС0

Приятные поздравления с Днем молодежи в смс

День веселый, отрывной,
Дружно празднуют толпой.
На другие не похожий —
Это праздник молодежи!

Шум, веселье, смех, задор,
Жизнь — как пламенный мотор.
Беззаботней не найдешь,
Поздравляем, молодежь!

День молодежи — это праздник
Добра, улыбок, радостных идей,
Людей веселых, самых разных
И настоящих, преданных друзей.

В праздник молодежи
Я желаю счастья,
Все на свете сможешь,
Это в твоей власти,

Пусть успех красивый
Прилетит на крыльях,
В этот миг счастливый
Сказка станет былью!

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