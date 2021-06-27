День молодежи 2021. Запоминающиеся поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравления с днем молодежи в стихах
Каждый из нас в душе — молодой.
У молодежи есть праздник такой.
Давайте друг друга поздравим, друзья!
Стареть и сдаваться никак нам нельзя.
Пусть компас надежды вперед нас ведет,
Пусть жизнь нам возможностей много дает.
А юным наследникам мы пожелаем:
Пусть ваши способности всех поражают.
Горячие сердцем, с холодным умом
Шагайте к успеху вы ночью и днем.
Надежда и вера пускай вам помогут
Идти самой верной и легкой дорогой!
С днем веселой молодежи!
Удачу ты за хвост лови,
И — друзей тебе надежных,
Счастья, радости, любви.
Будут встречи, комплименты,
Жизнь еще вся впереди.
Пользуйся любым моментом —
Пой, танцуй, гуляй, чуди.
Оторвись, пока есть силы,
Время попусту не трать,
Чтобы что припомнить было
И после внукам рассказать.
Всех молодых и смелых,
Активных, обалденных,
С днем молодежи всех!
Пусть ждет вас всех успех.
Живите, наслаждайтесь
И целей добивайтесь.
Не будет пусть преград,
Пусть каждый будет рад!
Поздравления с днем молодежи в прозе
Молодые, яркие и перспективные — поздравляем вас с праздником Дня молодежи! Радуйтесь жизни, цените каждое ее мгновение, вдохновляйтесь, творите и реализуйтесь на полную. Открывайте новые горизонты, больше путешествуйте и познавайте мир. Удачи вам, позитива и энергии. За вашим поколением — будущее нашей страны!
Молодость — это здоровый оптимизм и любовь. Это вера в будущее, это сила, отвага и бесшабашность! Это огромный потенциал, который может многое изменить, и нужно помочь молодым реализовать его и направить на пользу всему обществу. Пожелаем современной молодежи найти себя. Чтоб смыслом жизни было не просто комфортно устроиться, а чтобы молодые люди ставили для себя конкретные цели и добивались их! Пусть их жизнь будет яркой, веселой, полной событий и приключений. Но пусть всё же не забывают, что из их судеб пишется история родного края, и от них в будущем зависит его развитие!
Быть молодым — это здорово! Это миллион перспектив и возможностей, самореализация и успех, новые горизонты и постигаемые вершины. Будьте смелыми и не бойтесь трудностей, ставьте перед собой самые грандиозные цели и выполняйте их! Желаю достичь всего, чего только пожелаете, чтобы сбыли все ваши мечты и надежды.
Поздравления с днем молодежи в смс
Праздник тех, кто молод сердцем,
У кого все шутки с перцем,
Праздник — полный позитив.
Я желаю перспектив,
Крутых планов и везенья,
Драйва, смеха, настроенья
Ну, чего же ты все ждешь?
Празднуй, ты же — молодежь!
День молодежи — это праздник
Добра, улыбок, радостных идей,
Людей веселых, самых разных
И настоящих, преданных друзей.
Пусть солнце дарит вам тепло,
Пусть мир откроет красоту.
И в жизни будет лишь светло.
Встречайте радость, доброту!
Всех молодых и смелых,
Активных, обалденных,
С днем молодежи всех!
Пусть ждет вас всех успех.
Живите, наслаждайтесь
И целей добивайтесь.
Не будет пусть преград,
Пусть каждый будет рад!