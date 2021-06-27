День молодежи 2021. Запоминающиеся поздравления в стихах, прозе и смс

Молодость — это здоровый оптимизм и любовь. Это вера в будущее, это сила, отвага и бесшабашность! Это огромный потенциал, который может многое изменить, и нужно помочь молодым реализовать его и направить на пользу всему обществу. Пожелаем современной молодежи найти себя. Чтоб смыслом жизни было не просто комфортно устроиться, а чтобы молодые люди ставили для себя конкретные цели и добивались их! Пусть их жизнь будет яркой, веселой, полной событий и приключений. Но пусть всё же не забывают, что из их судеб пишется история родного края, и от них в будущем зависит его развитие!