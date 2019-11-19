День мужчин 2019: лучшие поздравления с праздником в стихах, прозе и смс

Сильный, смелый и могучий,

Просто добрый — без причин,

Будь во всём ты самым лучшим!

С Международным днём мужчин!

Благоденствия желаю,

Счастья, мира и побед,

Пусть дела все процветают,

Чтоб удачей был согрет!