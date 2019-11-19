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Жизнь

День мужчин 2019: лучшие поздравления с праздником в стихах, прозе и смс

Международный день мужчин 2019 отмечают 19 ноября. Праздник «заточен» на защиту представителей сильного пола от дискриминации и заботу об их здоровье. В список их 60 стран, которые отмечают день мужчин, уже несколько лет входит Россия. Altapress.ru подготовил к празднику подборку поздравлений с Днем мужчин в прозе, стихах и для смс.

Мужчина
Мужчина
СС0

Поздравления с Днем мужчин 2019 в стихах

Сильный, смелый и могучий,
Просто добрый — без причин,
Будь во всём ты самым лучшим!
С Международным днём мужчин!

Благоденствия желаю,
Счастья, мира и побед,
Пусть дела все процветают,
Чтоб удачей был согрет!

Поздравляю с Днём мужчин!
Счастье пусть приходит с ним,
Сердце радостно поёт,
И убавится хлопот.

Пусть здоровье не подводит,
А удача рядом бродит,
Мир и лад живут в душе,
И успехи — в багаже!

Самый нежный, самый страстный,
И беспомощный, и властный,
И желанный, и чужой,
Осторожный и лихой.

Ты расчетливый и щедрый,
Может быть, немножко вредный.
Мой мужчина! Мой герой!
С праздником, мой дорогой!

Мужчина
Мужчина
СС0

Поздравления с Днем мужчин в прозе

Поздравляю со Днём мужчин. Желаю всегда оставаться крепким, сильным, мужественным, смелым, решительным, настойчивым, уверенным, непоколебимым, справедливым, целеустремлённым, успешным мужчиной. Будь счастлив и любим!

Поздравляю с Днем мужчин. Желаю быть всегда на высоте, покорять небывалые вершины, уверенно стремиться к своей мечте, оставаться непоколебимым при любом раскладе жизни, надеяться только на лучшее и верить в свою удачу.

Искренне поздравляю с Днём мужчин и от души желаю храбрости сердца и мужества души, несомненной удачи и стабильного блага, верных целей и бравых побед, надёжных товарищей и искренней любви, благородных поступков и оптимистичного настроения.

Отец и ребенок.
Отец и ребенок.
СС0

Поздравления с Днем мужчин в смс

С днем мужчин вас, сильный пол!
Счастье каждый чтоб нашел,
И удачливее стал,
Жизнь любить не перестал.
Новых встреч, побед, идей
И хороших новостей.

Наши горячо любимые мужчины, поздравляем! Будьте нашими защитниками, поддержкой и опорой! Работайте в удовольствие, отдыхайте со вкусом, а в любом важном деле успешно побеждайте!

Сегодня День всемирный
У всех-всех-всех мужчин!
Ты — яркий, креативный,
И ты такой один,

Таким и оставайся,
Счастливым очень будь,
И в жизни постарайся
Свой верный выбрать путь!

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