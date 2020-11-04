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Жизнь

День народного единства 2020: история, суть и традиции праздника

Традиционно 4 ноября в России отмечают День народного единства — один из самых молодых государственных праздников. Однако события, которые вспоминают в этот день, произошли почти 400 лет назад, когда на Руси закончилось Смутное время. Рассказываем, как появился праздник и в чем его суть.

Россияне отпраздновали День народного единства.
Россияне отпраздновали День народного единства.
instagram.com/anonsomsk

Что отмечают 4 ноября?

4 ноября отмечается День народного единства — в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Кремль от польских интервентов. Также этот день называют Днем Казанской иконы Божией Матери, благодаря которой, как считается, ополчению удалось одержать победу.

Как появился День народного единства?

Впервые сделать этот день праздником пытался царь Алексей Михайлович. Он постановил отмечать день Казанской иконы Божией Матери не только летом, но и 22 октября по юлианскому календарю (4 ноября по новому стилю). В этот день у него родился первенец Дмитрий Алексеевич.

В 1917 году традиция праздновать этот день прекратилась.

День народного единства. Барнаул, 4 ноября 2009 год.
День народного единства. Барнаул, 4 ноября 2009 год.
Олег Богданов

В 2004 году Госдума приняла поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы». Одной из них было введение нового праздника — Дня народного единства.

Основной причиной появления нового праздника называют отмену празднования годовщины Октябрьской революции. Идею сделать 4 ноября праздничным днем высказал Межрелигиозный совет России в сентябре 2004 года. Впервые праздник отметили в 2005 году.

Почему в России отмечают День народного единства?

Благодаря усилиям народа и его сплоченности в стране закончился тяжелый период Смутного времени. К власти пришел представитель династии Романовых — Михаил Федорович. Это событие повлияло на ход истории.

Флаг России
Флаг России
СС0

Как отмечают День народного единства?

4 ноября в России проводят концерты, представления и спортивные соревнования. Политические партии и общественные движения организуют благотворительные акции, митинги и шествия. Главное празднование проходит на Красной площади в Москве.

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