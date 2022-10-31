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В честь освобождения

День народного единства связан с окончанием Смуты. Народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов 4 ноября 1612 года.

Минин и Пожарский. СС0

Позже, в 1613-м, царь Михаил Федорович учредил День очищения столицы. В 1649 году праздник стал церковно-государственным.