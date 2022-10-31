День народного единства отметят в России 4 ноября.
Выходные в честь Дня народного единства выпадают на 4−6 ноября (пятницу — воскресенье).
День народного единства связан с окончанием Смуты. Народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов 4 ноября 1612 года.
Позже, в 1613-м, царь Михаил Федорович учредил День очищения столицы. В 1649 году праздник стал церковно-государственным.
Православная церковь 4 ноября чтит память Казанской иконы Божией Матери «за избавление Москвы и России от нашествия поляков 1612 года».
По поверью, ее прислали из Казани Дмитрию Пожарскому. Она стала покровительницей народного ополчения.
Кстати, с ней войско штурмом взяло Китай-город и изгнало интервентов.
После 1917-го дату перестали отмечать. Праздником стало 7 ноября — День Великой Октябрьской социалистической революции.
В 2004 году Межрелигиозный совет предложил сделать 4 ноября праздничным днем. Госдума одобрила эту идею, и день стал выходным.
День народного единства стали праздновать с 2005 года.
День народного единства празднуют 42% россиян, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
При этом женщины отмечают его чаще, чем мужчины (45% против 39%).
Ранее стало известно, как россияне проведут ноябрьские праздники.