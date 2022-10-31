31 октября
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Жизнь

День народного единства — 2022. Когда отдыхаем, чему посвящен праздник, и с какой иконой он связан

На этой неделе россияне отметят День народного единства. Рассказываем, когда его празднуют, с каким событием связана дата, и кто любит ее больше — мужчины или женщины.

Москва, Красная площадь.
Москва, Красная площадь.
Открытые источники в Интернете (СС0)
1
День народного единства в 2022-м

День народного единства отметят в России 4 ноября.

2
В какие дни отдыхаем

Выходные в честь Дня народного единства выпадают на 4−6 ноября (пятницу — воскресенье).

3
В честь освобождения

День народного единства связан с окончанием Смуты. Народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов 4 ноября 1612 года.

Минин и Пожарский.
Минин и Пожарский.
СС0

Позже, в 1613-м, царь Михаил Федорович учредил День очищения столицы. В 1649 году праздник стал церковно-государственным.

4
День иконы

Православная церковь 4 ноября чтит память Казанской иконы Божией Матери «за избавление Москвы и России от нашествия поляков 1612 года».

По поверью, ее прислали из Казани Дмитрию Пожарскому. Она стала покровительницей народного ополчения.

Кстати, с ней войско штурмом взяло Китай-город и изгнало интервентов.

5
Две памятные даты

После 1917-го дату перестали отмечать. Праздником стало 7 ноября — День Великой Октябрьской социалистической революции.

Алтайские коммунисты отметили 101-ю годовщину октябрьской революции. 7 ноября 2018 года.
Алтайские коммунисты отметили 101-ю годовщину октябрьской революции. 7 ноября 2018 года.
Анна Зайкова
6
Вернули традицию

В 2004 году Межрелигиозный совет предложил сделать 4 ноября праздничным днем. Госдума одобрила эту идею, и день стал выходным.

День народного единства стали праздновать с 2005 года.

7
Любимый ли праздник

День народного единства празднуют 42% россиян, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

Флаг Росси, флаг РФ.
Флаг Росси, флаг РФ.
unsplash.com.

При этом женщины отмечают его чаще, чем мужчины (45% против 39%).

Ранее стало известно, как россияне проведут ноябрьские праздники.

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