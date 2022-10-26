Отдыхать приготовиться. Как россияне проведут ноябрьские праздники

Праздник выпадает на пятницу, потому россияне будут отдыхать три дня — 4, 5 и 6 ноября.
Однако для тех организаций, которые работают по 6-дневной рабочей неделе, 5 ноября будет обычный рабочий день.
Да, согласно статье 95 ТК. 3 ноября рабочий день сократят на час.
Россия будет отмечать День народного единства.
Он посвящен освобождению Москвы от польских интервентов народным ополчением в 1612 году. Его возглавили нижегородский земский староста Кузьма Минин и новгородский князь Дмитрий Пожарский.
В борьбе с иностранными захватчиками участвовали представители всех сословий.
В День народного единства проводят патриотические акции и демонстрации. Устраивают народные гуляния и мероприятия.
Самое масштабное празднование проходит в Нижнем Новгороде. Здесь в 1612 году собралось ополчение Минина и Пожарского.
В этот день также будут отмечать праздник Казанской иконы Божией Матери. И день рождения кассового аппарата.