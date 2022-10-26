Отдыхать приготовиться. Как россияне проведут ноябрьские праздники

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Что будет за праздник 4 ноября?

Россия будет отмечать День народного единства.

Он посвящен освобождению Москвы от польских интервентов народным ополчением в 1612 году. Его возглавили нижегородский земский староста Кузьма Минин и новгородский князь Дмитрий Пожарский.

В борьбе с иностранными захватчиками участвовали представители всех сословий.