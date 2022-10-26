26 октября
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Жизнь

Отдыхать приготовиться. Как россияне проведут ноябрьские праздники

Последний осенний месяц порадует россиян дополнительным выходным и короткой рабочей неделей. Altapress.ru рассказывает, как мы будем отдыхать на ноябрьские праздники и что будем отмечать.

Минин и Пожарский.
Минин и Пожарский.
СС0
1
Сколько будет праздничных выходных в ноябре?

Праздник выпадает на пятницу, потому россияне будут отдыхать три дня — 4, 5 и 6 ноября.

Однако для тех организаций, которые работают по 6-дневной рабочей неделе, 5 ноября будет обычный рабочий день.

2
Будет ли последний рабочий день сокращенным?

Да, согласно статье 95 ТК. 3 ноября рабочий день сократят на час.

Российский флаг.
Российский флаг.
Открытые источники в Интернете (СС0)
3
Что будет за праздник 4 ноября?

Россия будет отмечать День народного единства.

Он посвящен освобождению Москвы от польских интервентов народным ополчением в 1612 году. Его возглавили нижегородский земский староста Кузьма Минин и новгородский князь Дмитрий Пожарский.

В борьбе с иностранными захватчиками участвовали представители всех сословий.

Картина &quot;Минин и Пожарский&quot;
Картина «Минин и Пожарский»
Mikhail Scotti, СС0 via Wikimedia Commons
4
Как отмечают?

В День народного единства проводят патриотические акции и демонстрации. Устраивают народные гуляния и мероприятия.

Самое масштабное празднование проходит в Нижнем Новгороде. Здесь в 1612 году собралось ополчение Минина и Пожарского.

5
Какие еще праздники 4 ноября?

В этот день также будут отмечать праздник Казанской иконы Божией Матери. И день рождения кассового аппарата.

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