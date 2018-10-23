День народного единства в 2018 году: как отдыхаем, история праздника

В ноябре 2018 года россиян ждут «длинные» выходные: в честь праздника День народного единства мы будет отдыхать несколько дней подряд. Altapress.ru рассказывает, какого числа День народного единства, в чем смысл праздника и когда выходные в ноябре.

Какого числа День народного единства?

В России День народного единства каждый год отмечают 4 ноября. Впервые его отпраздновали в 2005 году.

Как отдыхаем в ноябре 2018?

В 2018 году Дня народного единства, 4 ноября, выпадает на воскресенье. Поэтому россиян ждут три дня отдыха: с субботы по понедельник, с 3 по 5 ноября.

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День народного единства в России: история праздника

Праздник 4 ноября посвящен событиям 1612 года: День народного единства исторически связан с окончанием Смутного времени в России в 17 веке.

Власть в Москве узурпировала «семибоярщина» во главе с князем Федором Мстиславским: они пустили в Кремль польские войска и намеревались посадить на русский престол католического королевича Владислава, пишет РИА Новости.

В это трудное время под знаменами Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского собралось народное ополчение, которое освободило Русскую землю от иноземных захватчиков. 4 ноября 1612 года ополчение с чудотворной Казанской иконой Божией Матери смогло взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы.

Эта победа стала очень важной для возрождения российского государства. А Казанскую икону верующие стали особенно почитать.