День национальной гвардии России: приятные поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем войск национальной гвардии стихах
Поздравляю с вашим днем,
Успехов вам больших на службе,
Чтоб гармоничным был ваш дом,
И счастье было, что так нужно.
Здоровья крепкого всегда,
Удачи, радости, везения,
Идут подольше пусть года,
Прекрасным будет настроение.
Любви от близких и тепла,
Заботы и всегда внимания,
Чтоб чашей полной жизнь была,
И исполнялись все желания.
Тебя я всей душою поздравляю
С великим Днём нацгвардии страны,
Отчаянья и мужества желаю,
Все дни пусть будут радостью полны.
Пусть храбрость духа только укрепится,
В душе не гаснет юношеский пыл,
И в жизни всё хорошее случится,
В достатке будет и деньжат, и сил!
Нацгвардия гуляет нынче,
Сегодня праздник. Слава вам.
Добра и счастья я желаю
Отважным, значимым войскам.
Пусть обойдут вас неудачи,
Пускай надежным будет тыл,
Пусть все решаются задачи,
В стране и сердце будет мир.
Поздравления с Днем войск национальной гвардии в прозе
Поздравляю с праздником чести и уважения, с Днём войск национальной гвардии России. От души желаю громких успехов на службе, высоких стремлений в своём деле и непобедимого мужества в твоём сердце. Пусть с такими героями, как ты, гвардия обеспечивает своему государству покой, благополучие и безопасность.
Поздравляем Вас со славным праздником, посвященным войскам национальной гвардии, куда традиционно входили честные, справедливые, патриотичные и верные своему слову мужчины. Желаем Вам мирного неба над головой, спокойствия и стабильности, крепкого несокрушимого здоровья и надёжного тыла в лице Вашей семьи. Пусть всегда Вы будете опорой и поддержкой своей страны, достойными представителями своего Отечества.
Поздравляю вас, дорогие гвардейцы! Желаю вам крепкого здоровья, железного терпения и храброго духа! Пускай все ваши цели и мечты будут легко достижимы! Оставайтесь такими же смелыми, сильными и целеустремленными! Знайте, вы пример мужества для всех мужчин в нашей стране и за ее пределами!
Поздравления с Днем войск национальной гвардии в смс
Вас сердечно поздравляю,
Сил желаю вам и счастья,
В деле вашем непростом
Непременно состояться.
Гвардейцев мы всех поздравляем,
Их ждет очень многое в жизни,
Пускай они счастливы будут
И не изменяют Отчизне!
Вся нацгвардия России
Отмечает праздник свой.
За спокойствие и счастье
Все стоят они стеной.