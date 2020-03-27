День национальной гвардии России: приятные поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравляю с вашим днем,

Успехов вам больших на службе,

Чтоб гармоничным был ваш дом,

И счастье было, что так нужно.



Здоровья крепкого всегда,

Удачи, радости, везения,

Идут подольше пусть года,

Прекрасным будет настроение.



Любви от близких и тепла,

Заботы и всегда внимания,

Чтоб чашей полной жизнь была,

И исполнялись все желания.

Тебя я всей душою поздравляю

С великим Днём нацгвардии страны,

Отчаянья и мужества желаю,

Все дни пусть будут радостью полны.



Пусть храбрость духа только укрепится,

В душе не гаснет юношеский пыл,

И в жизни всё хорошее случится,

В достатке будет и деньжат, и сил!