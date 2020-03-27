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День национальной гвардии России: приятные поздравления в стихах, прозе и смс

27 марта отмечается День национальной гвардии России. Дата была установлена в 2017 году указом президента. Торжество призывает сохранять воинские традиции и повышать престиж службы. Altapress.ru подготовил подборку поздравлений в стихах, прозе и смс.

Росгвардия (Нацгвардия).
Росгвардия (Нацгвардия).
By-itself, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

Поздравления с Днем войск национальной гвардии стихах

Поздравляю с вашим днем,
Успехов вам больших на службе,
Чтоб гармоничным был ваш дом,
И счастье было, что так нужно.

Здоровья крепкого всегда,
Удачи, радости, везения,
Идут подольше пусть года,
Прекрасным будет настроение.

Любви от близких и тепла,
Заботы и всегда внимания,
Чтоб чашей полной жизнь была,
И исполнялись все желания.

Тебя я всей душою поздравляю
С великим Днём нацгвардии страны,
Отчаянья и мужества желаю,
Все дни пусть будут радостью полны.

Пусть храбрость духа только укрепится,
В душе не гаснет юношеский пыл,
И в жизни всё хорошее случится,
В достатке будет и деньжат, и сил!

Нацгвардия гуляет нынче,
Сегодня праздник. Слава вам.
Добра и счастья я желаю
Отважным, значимым войскам.

Пусть обойдут вас неудачи,
Пускай надежным будет тыл,
Пусть все решаются задачи,
В стране и сердце будет мир.

Росгвардия.
Росгвардия.
22.rosgvard.ru

Поздравления с Днем войск национальной гвардии в прозе

Поздравляю с праздником чести и уважения, с Днём войск национальной гвардии России. От души желаю громких успехов на службе, высоких стремлений в своём деле и непобедимого мужества в твоём сердце. Пусть с такими героями, как ты, гвардия обеспечивает своему государству покой, благополучие и безопасность.

Поздравляем Вас со славным праздником, посвященным войскам национальной гвардии, куда традиционно входили честные, справедливые, патриотичные и верные своему слову мужчины. Желаем Вам мирного неба над головой, спокойствия и стабильности, крепкого несокрушимого здоровья и надёжного тыла в лице Вашей семьи. Пусть всегда Вы будете опорой и поддержкой своей страны, достойными представителями своего Отечества.

Поздравляю вас, дорогие гвардейцы! Желаю вам крепкого здоровья, железного терпения и храброго духа! Пускай все ваши цели и мечты будут легко достижимы! Оставайтесь такими же смелыми, сильными и целеустремленными! Знайте, вы пример мужества для всех мужчин в нашей стране и за ее пределами!

Росгвардия.
Росгвардия.
22.rosgvard.ru

Поздравления с Днем войск национальной гвардии в смс

Вас сердечно поздравляю,
Сил желаю вам и счастья,
В деле вашем непростом
Непременно состояться.

Гвардейцев мы всех поздравляем,
Их ждет очень многое в жизни,
Пускай они счастливы будут
И не изменяют Отчизне!

Вся нацгвардия России
Отмечает праздник свой.
За спокойствие и счастье
Все стоят они стеной.

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