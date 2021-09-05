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Жизнь

День нефтяника-2021. Приятные поздравления в стихах, прозе и смс

День нефтяника ежегодно отмечают в первое воскресенье сентября. Altapress.ru подобрал самые добрые поздравления в стихах, прозе и смс — они посвящены трудолюбивым добытчикам «драгоценной» черной жидкости.

Добыча нефти.
Добыча нефти.
открытые источники (CC0)

Поздравления с Днем нефтяника в стихах

Теперь такие времена —
Без газа с нефтью никуда.
Без топлива нам не прожить,
А значит, вас должны ценить.
Ну что ж, желаем вам тогда
Веселья, радости, добра.
И в дому будет пусть уют,
И пусть родные вас там ждут.
Пусть вам удача помогает,
Друзья пусть вас не забывают,
Пусть светит солнце вам всегда
И стороной пройдет беда.
Пусть на душе будет легко,
И всё пусть будет хорошо.

Нам без нефти, без бензина
Не прожить достойно зиму,
И, как будто без воды,
Нам без газа — никуды.
Тот, кто это добывает,
До квартиры доставляет,
Тот достоин лучших слов!
С праздником газовиков
И нефтяников, всех сразу,
Тех, кто с топливом завязан!

С Днем нефтяника, ребята,
Нефть и газ — стихии ваши,
Будьте счастливы, богаты,
Ведь доход безумно важен!

Пусть лишь крупные банкноты
В кошельке у вас лежат!
Получайте от работы
Позитивный лишь заряд!

Добыча нефти.
Добыча нефти.
открытые источники (CC0)

Поздравления с Днем нефтяника в прозе

В День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности хочется поздравить вас с профессиональным праздником и адресовать самые теплые пожелания. Пусть трудовая деятельность приносит радость и доход. Пусть будет крепким здоровье, а оптимистичным — настроение. Пусть будет радостным каждый день, удачным — каждое дело.

От всей души поздравляю с Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Желаю, чтобы в душе всегда было светло, а в доме — тепло и уютно. Желаю благополучной деятельности и успеха, прекрасных возможностей в жизни и великих шансов на удачу. Желаю здоровья, счастья, любви и достатка.

Поздравляю с праздником силы, ума, терпения, рвения и огня. В День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности от всей души хочу пожелать отменной и чистой работы, светлой и теплой жизни, большой и яркой удачи, красивой и сверкающей любви, а главное, вечного и неугасаемого здоровья!

Добыча нефти.
Добыча нефти.
открытые источники (CC0)

Поздравления с Днем нефтяника в смс

Пусть карьера ввысь растет,
Как нефтяная вышка,
Пускай здоровье ключом бьет —
Его не будет слишком.

Пусть радость ваша множится,
Добра вам и достатка,
Пускай все в жизни сложится
И все в ней будет гладко.

Праздновать пришла пора
День нефтяника! Ура!
Вы своей стране нужны.
Нефть, газ, топливо важны!

Пожелать хочу с любовью
Много денег и здоровья,
Пусть вас ценит наш народ,
Пусть всегда во всем везет!

Работников отрасли нефти и газа
Хочу всех поздравить я с праздником сразу!
Желаю в нелегкой работе успеха,
Чтоб время осталось для шуток и смеха.
Здоровья и счастья, любви и удачи,
Чтоб были вы с каждым годом богаче.

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