День нефтяника-2021. Приятные поздравления в стихах, прозе и смс

Теперь такие времена —

Без газа с нефтью никуда.

Без топлива нам не прожить,

А значит, вас должны ценить.

Ну что ж, желаем вам тогда

Веселья, радости, добра.

И в дому будет пусть уют,

И пусть родные вас там ждут.

Пусть вам удача помогает,

Друзья пусть вас не забывают,

Пусть светит солнце вам всегда

И стороной пройдет беда.

Пусть на душе будет легко,

И всё пусть будет хорошо.