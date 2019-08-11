День Николая Чудотворца в 2019 году: что нельзя делать в праздник

В 2019 году рождество Николая Чудотворца празднуют 11 августа. Это один из самых почитаемых и известных в России святых. В народном календаре праздник называется «Никола Осенний». Рассказываем, кто такой Николай Чудотворец, в чем помогает и что нельзя делать в этот день.

Кто такой Николай Чудотворец?

Святой Николай был архиепископом в Мире. Он оставил о себе память, как о справедливом и отзывчивом священнике, которого любили верующие, пишет журнал «Фома». Кроме того, святой Николай Чудотворец известен как непримиримый борец с язычеством и защитник христианства.

По преданию, святитель еще при жизни прославился своими чудесами. Его молитва спасла город Миры от страшного голода. Николай Чудотворец дожил до глубокой старости и умер своей смертью.

Николай Чудотворец — один из самых почитаемых святых в православной церкви. У него много прозвищ: святитель Николай, Николай Угодник, Чудотворец Мир Ликийских. Николай Мирликийский.

Церковь. Молитва. СС0

В чем помогает Николай Чудотворец?

Святой Николай Чудотворец считается покровителем путешественников и моряков, несправедливо осужденных и детей. Кроме того, святителю Николаю молятся о счастливой семейной жизни.

Церковь. Религия. СС0

Что нельзя делать в день Николая Чудотворца 2019?

Особенных церковных запретов, связанных с днем Николая Чудотворца, нет. В праздник нежелательно ругаться и ссориться с окружающими. Также не стоит злоупотреблять алкоголем (как и в другой православный праздник).

Нельзя гадать, заниматься магией и оккультизмом, увлекаться приметами. Православная церковь относится к этим занятиям негативно, вне зависимости от праздников и дней недели.

Распространено мнение, что в православные праздники нельзя работать, шить, делать уборку. Это не так.

Если есть возможность, в день Николая Чудотворца нужно сходить в храм на службу и помолиться.