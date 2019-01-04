День Ньютона: что это за праздник и чем прославился ученый

4 января — День Ньютона. Этот праздник совпадают с днем рождения известного ученого, без открытий которого сложно представить современную науку. Рассказываем, чем известен Ньютон и кто отмечает праздник в его честь.

День Ньютона: что за праздник и как его отмечают

Портрет Исаака Ньютона. Готфрид Кнеллер. www.newton.cam.ac.uk/art/portrait.html

Английский ученый и изобретатель Исаак Ньютон прожил насыщенную жизнь. Еще при жизни он был легендой своего времени.

4 января изобретатели, ученые, студенты, аспиранты и люди, любящие эксперименты, во всех странах отмечают День Ньютона. Жители и гости Лондона 4 января, чтобы почтить память ученого, приходят в Вестминстерское аббатство, где похоронен Ньютон. Студенты разных стран выпускает газеты, проводят лекции, посвященные деятельности ученого, организуют юмористические шоу с участием актера в образе Исаака Ньютона.

Чем известен Ньютон

Исаак Ньютон родился в деревне Вулсторп в Великобритании в семье фермера. Его отец умер незадолго до рождения Исаака, мать вскоре вышла снова замуж и оставила сына с бабушкой. Считается, что события детства отразились на том, что в будущем Ньютон был болезненно нелюдимым, пишет physchem.chimfak.rsu.ru.

В 1661 году Ньютон поступил в колледж св. Троицы Кембриджского университета, через четыре года он получил ученую степень бакалавра. В 1665—1667 годах во время эпидемии чумы, он находился в деревне Вулсторп. Эти годы стали наиболее продуктивными в научном творчестве Ньютона. Его идеи привели к созданию дифференциального и интегрального исчислений, к изобретению зеркального телескопа, открытию закона всемирного тяготения. В это время он провел и опыты над разложением света.

В 1671 году Ньютон построил второй зеркальный телескоп. Демонстрация изобретения впечатлила современников. Поэтому в 1672 году он стал членом Лондонского королевского общества, а в 1703-м — его президентом.

В 1687 году Ньютон опубликовал свой труд «Математические начала натуральной философии» и положил начало не только рациональной механике, но и всему математическому естествознанию. В труде были законы динамики, закон всемирного тяготения, истоки учения о движении и сопротивлении жидкостей и газов.

В 1705 году за научные труды королева Анна возвела Ньютона в рыцарское звание.