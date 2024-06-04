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Жизнь

День объятий с кошками. История праздника

4 июня во многих странах отмечается Международный день обнимашек с кошками. Этот замечательный день проходит под девизом «Обними кота!». В этот день люди по всему миру выражают свою любовь и признательность своим пушистым питомцам, обнимая их. Однако не все коты и кошки одинаково рады таким проявлениям нежности.

Кошка Ваниль. Что за сладкое облачко!
Кошка Ваниль. Что за сладкое облачко!
vk.com/nikomurcatcafe22

История праздника

В США одним из тех праздников, точное происхождение которых неизвестно, является Национальный день обнимашек с котами. Этот день отмечается 4 июня и подразумевает, что все владельцы кошек должны обнять своих питомцев, чтобы снять стресс и выразить свою любовь.

Однако, кажется, мнение самих животных по этому поводу никого не интересует. Кошки, известные своим независимым характером и особым отношением к ласке, часто пытаются вырваться из объятий хозяев, пока те пытаются их сфотографировать. В результате получается не день обнимашек, а день царапок и недовольства со стороны пушистых питомцев. Сложился устойчивый стереотип о том, что коты не приветствуют объятия и тисканье.

Кошки из приюта &quot;Ласка&quot;.
Кошки из приюта "Ласка".
vk.com/priutlaska

Интересные факты

  • девиз этого дня — «Обними кота!»;

  • множество людей по всей планете, обнимая своего пушистика в этот день, отдают ему всю любовь и признательность, но, как оказывается, не все коты и кошки рады таким обнимашкам;

  • в День обнимашек с кошками принято отдавать бездомных котиков в добрые и заботливые руки;

  • День петербургских кошек и котов еще является и днем памяти котов, которые помогли очистить блокадный Ленинград от заполонивших город крыс, уничтожавших и без того мизерные запасы продовольствия.

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