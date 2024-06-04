День объятий с кошками. История праздника

История праздника
В США одним из тех праздников, точное происхождение которых неизвестно, является Национальный день обнимашек с котами. Этот день отмечается 4 июня и подразумевает, что все владельцы кошек должны обнять своих питомцев, чтобы снять стресс и выразить свою любовь.
Однако, кажется, мнение самих животных по этому поводу никого не интересует. Кошки, известные своим независимым характером и особым отношением к ласке, часто пытаются вырваться из объятий хозяев, пока те пытаются их сфотографировать. В результате получается не день обнимашек, а день царапок и недовольства со стороны пушистых питомцев. Сложился устойчивый стереотип о том, что коты не приветствуют объятия и тисканье.
Интересные факты
-
девиз этого дня — «Обними кота!»;
-
множество людей по всей планете, обнимая своего пушистика в этот день, отдают ему всю любовь и признательность, но, как оказывается, не все коты и кошки рады таким обнимашкам;
-
в День обнимашек с кошками принято отдавать бездомных котиков в добрые и заботливые руки;
-
День петербургских кошек и котов еще является и днем памяти котов, которые помогли очистить блокадный Ленинград от заполонивших город крыс, уничтожавших и без того мизерные запасы продовольствия.
Самое важное - в нашем Telegram-канале