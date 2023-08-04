День рождения шампанского

Этот напиток изобрел монах-бенедиктинец Пьер Периньон.

4 августа 1668 году в аббатстве Отвильер, где Периньон служил экономом, он провел торжественную дегустацию нового вина, которое впоследствии получило название шампанское.

День спелеолога. Ежегодно свой профессиональный праздник отмечают представители достаточно редкой профессии – спелеологи. Спелеология, как наука, занимающаяся исследованием природных подземных пространств, появилась в 1892 году. Основной объект изучения спелеологов – пещеры.

Пещера Пустая. Тигирекский заповедник. Денис Соломахин

День качания на качелях

О том, где и когда изобрели качели, сегодня нет информации.

Зато есть подтверждения, что многие древние цивилизации мира придавали качелям сакральный смысл, считая, что благодаря им человек становится ближе к солнцу и небу.

Международный день дымчатого леопарда

Праздник учредили по инициативе независимых общественных организаций, решивших привлечь внимание к удивительному дымчатому леопарду, который сегодня находится под угрозой исчезновения.

Его родиной считается Юго-Восточная Азия. Из трех подвидов дымчатого леопарда, тайваньский вымер полностью, а два оставшихся подвида могут полностью исчезнуть в течение ближайших десяти лет.

Дымчатый леопард. unsplash.com

День одиноких работающих женщин

Праздник призван отметить важную социальную роль женщин.

К сожалению, если женщина полностью отдает себя работе, забывая о семье и личной жизни, даже в самых прогрессивных странах она становится этакой «белой вороной».

Праздник призван поддержать морально и духовно этих сильных и волевых людей, достойных уважения и поддержки окружающих.

День заветного сундучка

У каждого из нас имеются свои секреты. И, конечно же, хранить их нужно в заветном сундучке. 4 августа - отличный повод, чтобы достать свой судочек и быть может поделиться своими тайнами с родными и близкими.

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