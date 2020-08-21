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Жизнь

День офицера России 2020: поздравления военным в стихах, прозе и смс

21 августа отмечается День офицера России. Инициатором празднования этого дня стала общественная организация «Офицеры России». Эта дата пока не имеет официального статуса общенародного праздника, но из года в год количество мероприятий, проводимых в честь нее, увеличивается. Altapress.ru сделал подборку трогательных поздравлений с Днем офицера России в стихах, прозе и смс.

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге.
Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге.
kremlin.ru

Поздравления с Днем офицера России в стихах

С днем офицера поздравляю
Всех тех, кто служит и служил.
Я преклоняюсь перед честью
Достойных, волевых мужчин.

За честь мундира вам желаю
Я до конца всегда стоять
И данной в юности присяге
Желаю вам не изменять.

Пусть ваше праведное дело
Всегда ведет вперед к мечте.
Желаю счастья, офицеры,
Всегда служить своей звезде.

Здравия тебе, успеха,
Счастья, а еще побед,
Офицера поздравляю,
Жить желаю целый век.

Праздник этот очень важный,
Доблестью пропитан он,
Мужественный и отважный,
Защитить сумеешь дом.

Ты пример для подражанья,
Современности герой,
Пусть все будет превосходно,
Очень я горжусь тобой!

«Честь офицера» не просто слова,
Не просто красивая фраза.
Быть офицером — это судьба
Жизнь отдавать по приказу.

Я всех офицеров поздравить хочу
С праздником вашим суровым.
Стоите на страже плечом вы к плечу,
Стране жизнь отдать вы готовы.

Желаю вам мира и радости,
Служите на благо страны.
Любовь пусть всегда будет рядом,
А в мире не будет войны.

Военные командно-штабные учения.
Военные командно-штабные учения.
Минобороны

Поздравления с Днем офицера России в прозе

От всей души поздравляю с Днём офицера и желаю бравой чести и достоинства, великих побед и доброй службы, уверенных сил и крепких нервов, стойкой выдержки и несомненной удачи. Желаю гордо по жизни нести звание офицера, никогда не забывая о долге перед Родиной, любви к родным и мужестве сердца.

Дорогие офицеры! Каждый из Вас достоин своего звания. Офицерская доблесть и честь вызывает огромное уважение. Ваши заслуги перед армией и перед Родиной неисчислимы, служба сложна и опасна. Мы гордимся Вами и желаем, чтобы у Вас всегда была поддержка близких, чтобы жизнь была спокойной и безопасной, а на погонах загорались новые звездочки.

Поздравляю с Днем офицера России! Желаю, чтобы звезды на погонах освещали путь ярче, чем звезды в небе. Пусть офицерская форма принесет уверенность и удачу, а победы станут ярким ориентиром, который будет указывать дорогу в светлое будущее.

Российские военные.
Российские военные.
vk.com/mil

Поздравления с Днем офицера России в смс

Сегодня праздник офицеров,
Я поздравляю с этим днем!
Вам — мира, радости и веры,
Пускай сердца горят огнем!

Ведь вы бесстрашны и красивы,
Страну готовы защищать,
Пусть будет ваша жизнь счастливой,
Чтоб вверх стремиться, процветать!

Поздравляю офицеров,
Званий всех и возрастов.
Каждый будет пусть оценен,
Счастлив, честен и здоров.

Ваша сила восхищает,
Завораживает мощь.
И от подвигов великих,
В теле пробирает дрожь.

С Днем офицеров поздравляю!
Пускай прекрасным будет торжество,
Пускай любовь и счастье согревают,
Пусть наполняет душу нежное тепло.

Желаем повышения по службе,
Здоровья крепкого, добра.
Пусть окружают радость, дружба,
Не отступая никогда.

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