День офицера России 2020: поздравления военным в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем офицера России в стихах
С днем офицера поздравляю
Всех тех, кто служит и служил.
Я преклоняюсь перед честью
Достойных, волевых мужчин.
За честь мундира вам желаю
Я до конца всегда стоять
И данной в юности присяге
Желаю вам не изменять.
Пусть ваше праведное дело
Всегда ведет вперед к мечте.
Желаю счастья, офицеры,
Всегда служить своей звезде.
Здравия тебе, успеха,
Счастья, а еще побед,
Офицера поздравляю,
Жить желаю целый век.
Праздник этот очень важный,
Доблестью пропитан он,
Мужественный и отважный,
Защитить сумеешь дом.
Ты пример для подражанья,
Современности герой,
Пусть все будет превосходно,
Очень я горжусь тобой!
«Честь офицера» не просто слова,
Не просто красивая фраза.
Быть офицером — это судьба
Жизнь отдавать по приказу.
Я всех офицеров поздравить хочу
С праздником вашим суровым.
Стоите на страже плечом вы к плечу,
Стране жизнь отдать вы готовы.
Желаю вам мира и радости,
Служите на благо страны.
Любовь пусть всегда будет рядом,
А в мире не будет войны.
Поздравления с Днем офицера России в прозе
От всей души поздравляю с Днём офицера и желаю бравой чести и достоинства, великих побед и доброй службы, уверенных сил и крепких нервов, стойкой выдержки и несомненной удачи. Желаю гордо по жизни нести звание офицера, никогда не забывая о долге перед Родиной, любви к родным и мужестве сердца.
Дорогие офицеры! Каждый из Вас достоин своего звания. Офицерская доблесть и честь вызывает огромное уважение. Ваши заслуги перед армией и перед Родиной неисчислимы, служба сложна и опасна. Мы гордимся Вами и желаем, чтобы у Вас всегда была поддержка близких, чтобы жизнь была спокойной и безопасной, а на погонах загорались новые звездочки.
Поздравляю с Днем офицера России! Желаю, чтобы звезды на погонах освещали путь ярче, чем звезды в небе. Пусть офицерская форма принесет уверенность и удачу, а победы станут ярким ориентиром, который будет указывать дорогу в светлое будущее.
Поздравления с Днем офицера России в смс
Сегодня праздник офицеров,
Я поздравляю с этим днем!
Вам — мира, радости и веры,
Пускай сердца горят огнем!
Ведь вы бесстрашны и красивы,
Страну готовы защищать,
Пусть будет ваша жизнь счастливой,
Чтоб вверх стремиться, процветать!
Поздравляю офицеров,
Званий всех и возрастов.
Каждый будет пусть оценен,
Счастлив, честен и здоров.
Ваша сила восхищает,
Завораживает мощь.
И от подвигов великих,
В теле пробирает дрожь.
С Днем офицеров поздравляю!
Пускай прекрасным будет торжество,
Пускай любовь и счастье согревают,
Пусть наполняет душу нежное тепло.
Желаем повышения по службе,
Здоровья крепкого, добра.
Пусть окружают радость, дружба,
Не отступая никогда.