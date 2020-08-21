День офицера России 2020: поздравления военным в стихах, прозе и смс

С днем офицера поздравляю

Всех тех, кто служит и служил.

Я преклоняюсь перед честью

Достойных, волевых мужчин.



За честь мундира вам желаю

Я до конца всегда стоять

И данной в юности присяге

Желаю вам не изменять.



Пусть ваше праведное дело

Всегда ведет вперед к мечте.

Желаю счастья, офицеры,

Всегда служить своей звезде.

Здравия тебе, успеха,

Счастья, а еще побед,

Офицера поздравляю,

Жить желаю целый век.



Праздник этот очень важный,

Доблестью пропитан он,

Мужественный и отважный,

Защитить сумеешь дом.



Ты пример для подражанья,

Современности герой,

Пусть все будет превосходно,

Очень я горжусь тобой!