День охраны окружающей среды: как найти баланс между природой и экономикой

5 июня во всем мире отмечается День охраны окружающей среды. О важности и нужности сохранения природы и природных ресурсов для нашего общества и экономики известно каждому. Но необходимо понимать, что воздействие на природу в той или иной степени оказывает любая деятельность, а общество еще не научилось жить и развиваться без использования природных ресурсов.

Именно поэтому так важен баланс интересов природы и экономики, чтобы природоохранные мероприятия не приводили к угрозе бизнесу. Постоянный поиск компромисса в сфере природоохраны привел к тому, что действующее природоохранное законодательство РФ состоит из десятков федеральных законов и сотен подзаконных актов. Предприятия всех секторов экономики должны четко следовать этим нормам.

Вопросы соблюдения природоохранных требований рано или поздно возникают перед каждым руководителем, не зависимо от того, насколько сильно его предприятие воздействует на природу. К сожалению, в большинстве случаев задуматься об этих вопросах приходится после того, как пришла проверка и обнаружены нарушения.

Нарушение природоохранного законодательства карается государством очень строго — штрафы за нарушение экологических требований достигают 1 млн рублей и могут быть наложены не только по итогам плановых проверок. Действующая редакция Кодекса об административных правонарушениях содержит более 50 составов административных правонарушений в области охраны окружающей среды и природопользования, за 20 из них предусмотрена административная приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Поэтому самым верным решением будет доверить вопросы соблюдения природоохранного законодательства на вашем предприятии профессионалам — грамотным экологам с большим опытом работы и высокой квалификацией. Мы предлагаем сотрудничество с «Сибирским центром экологии и аудита».

Уже 7 лет эта организация работает в сфере охраны природы не только в Алтайском крае, но и в других регионах страны. Нам доверяют десятки компаний Сибири. Именно большой опыт работы является гарантией качества оказываемых услуг и высокого профессионализма сотрудников Центра.

«Сибирский центр экологии и аудита» оказывает весь спектр услуг по обеспечению соблюдения природоохранного законодательства на предприятии любой отрасли экономики.

Экологический аудит — для тех, кто хочет разобраться во всех аспектах охраны природы и использования природных ресурсов на предприятии, оптимизировать свое производство в целях уменьшения воздействия на окружающую среду, минимизировать экологические платежи и риски быть подвергнутыми штрафам.

Абонентское обслуживание — для тех, кто хочет иметь не одного эколога в штате, а целую команду грамотных и опытных внештатных специалистов, способных подготовить любые отчеты и документацию в кратчайшие сроки.

Разработка экологической документации — для тех, кто не хочет платить штрафы и хочет быть уверенным в том, что его бизнес не нарушает экологических норм.

Консультации по вопросам соблюдения природоохранного законодательства на вашем предприятии — для тех, у кого остались сомнения.

«Сибирский центр экологии и аудита» работает на пользу природе в пользу вашего бизнеса.

Наш адрес: г. Барнаул, ул. Интернациональная, 106, офис 207.

Телефон: (83852) 53−36−75.

Сайт: www.alt-ecodoc.ru