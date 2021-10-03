День ОМОН-2021. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем ОМОН в прозе
Всех работников ОМОНа поздравляю с праздником. Желаю успешных жизненных поворотов, профессионального подъема и должностного роста. Счастливыми пусть будут ваши семьи!
Поздравляю с Днем ОМОНа и желаю быть всегда в отличной форме, смело, гордо и активно поражать любую цель. Успехов в работе без особых опасностей, благополучия в жизни без каких-либо трудностей и проблем. Желаю мужества, здоровья и удачи.
Поздравляем с Днем ОМОНа и желаем, чтобы горячих точек было поменьше, и ваша работа на них не была опасной. Мы благодарим вас за службу и отвагу, за старания и за то, что вы делаете нашу жизнь безопасней. Пусть и ваша жизнь, и жизнь ваших близких тоже будут в безопасности.
Поздравления с Днем ОМОН в стихах
Поздравляю с Днем ОМОНа,
От лихой беды заслона!
Будь же ты всегда здоров,
Защищать страну готов
От беды и непорядка!
Пусть идет все в жизни гладко.
Любит пусть тебя семья,
Уважают все друзья!
Тишина до небосклона…
Ведь сегодня — День ОМОНа!
В синем небе чисто-чисто…
Будь сегодня мир спокоен,
Наш народ того достоин.
День ОМОНа — славный день,
Отмечай, кому не лень!
В День ОМОНа поздравляю
Сильный, славный ваш отряд.
Родина всегда пусть ценит
Сильных, волевых ребят.
Вам желаем всем здоровья,
Никогда не пасовать,
За мечтой идти отважно,
Ставить цели, побеждать.
Поздравления с Днем ОМОН в смс
В ОМОН лучших
Отбирают,
Потому что
Твердо знают:
Вы — особые
Бойцы,
Милицейские
Спецы!
С Днем ОМОНа вас, ребята,
Наша гордость, крепкий щит,
Путь к признанию и свершениям
Будет вам пускай открыт.
Пожелаю вам удачи,
Чтоб опасность обошла,
А любовь родных и близких
На заданиях берегла.
День и ночь на страже он
Смелый, доблестный ОМОН,
Если горе иль беда,
Вам поможет он всегда!
Мы сегодня с этим днем
Поздравляем весь ОМОН,
Вам хотим мы пожелать
Только крепнуть и мужать!