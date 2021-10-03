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Жизнь

День ОМОН-2021. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

3 октября 1988 в России создали первые отряды ОМОН. С того дня страна ежегодно чествует отважных и ответственных бойцов. Для них altapress.ru подобрал теплые поздравления в прозе, стихах и смс.

Силовики, ОМОН.
Силовики, ОМОН.
22.rosgvard.ru

Поздравления с Днем ОМОН в прозе

Всех работников ОМОНа поздравляю с праздником. Желаю успешных жизненных поворотов, профессионального подъема и должностного роста. Счастливыми пусть будут ваши семьи!

Поздравляю с Днем ОМОНа и желаю быть всегда в отличной форме, смело, гордо и активно поражать любую цель. Успехов в работе без особых опасностей, благополучия в жизни без каких-либо трудностей и проблем. Желаю мужества, здоровья и удачи.

Поздравляем с Днем ОМОНа и желаем, чтобы горячих точек было поменьше, и ваша работа на них не была опасной. Мы благодарим вас за службу и отвагу, за старания и за то, что вы делаете нашу жизнь безопасней. Пусть и ваша жизнь, и жизнь ваших близких тоже будут в безопасности.

Барнаульский ОМОН.
Барнаульский ОМОН.
предоставлено краевым управлением Росгвардии.

Поздравления с Днем ОМОН в стихах

Поздравляю с Днем ОМОНа,
От лихой беды заслона!
Будь же ты всегда здоров,
Защищать страну готов

От беды и непорядка!
Пусть идет все в жизни гладко.
Любит пусть тебя семья,
Уважают все друзья!

Тишина до небосклона…
Ведь сегодня — День ОМОНа!
В синем небе чисто-чисто…

Будь сегодня мир спокоен,
Наш народ того достоин.
День ОМОНа — славный день,
Отмечай, кому не лень!

В День ОМОНа поздравляю
Сильный, славный ваш отряд.
Родина всегда пусть ценит
Сильных, волевых ребят.

Вам желаем всем здоровья,
Никогда не пасовать,
За мечтой идти отважно,
Ставить цели, побеждать.

ОМОН.
ОМОН.
Настасья Коваленко

Поздравления с Днем ОМОН в смс

В ОМОН лучших
Отбирают,
Потому что
Твердо знают:
Вы — особые
Бойцы,
Милицейские
Спецы!

С Днем ОМОНа вас, ребята,
Наша гордость, крепкий щит,
Путь к признанию и свершениям
Будет вам пускай открыт.

Пожелаю вам удачи,
Чтоб опасность обошла,
А любовь родных и близких
На заданиях берегла.

День и ночь на страже он
Смелый, доблестный ОМОН,
Если горе иль беда,
Вам поможет он всегда!
Мы сегодня с этим днем
Поздравляем весь ОМОН,
Вам хотим мы пожелать
Только крепнуть и мужать!

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