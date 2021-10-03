День ОМОН-2021. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравляю с Днем ОМОНа и желаю быть всегда в отличной форме, смело, гордо и активно поражать любую цель. Успехов в работе без особых опасностей, благополучия в жизни без каких-либо трудностей и проблем. Желаю мужества, здоровья и удачи.

Поздравляем с Днем ОМОНа и желаем, чтобы горячих точек было поменьше, и ваша работа на них не была опасной. Мы благодарим вас за службу и отвагу, за старания и за то, что вы делаете нашу жизнь безопасней. Пусть и ваша жизнь, и жизнь ваших близких тоже будут в безопасности.