Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 октября 1°C
Жизнь

День ОМОН в России 2020: приятные поздравления в стихах, прозе и смс

3 октября отмечается профессиональный праздник — День ОМОНа в России. Дата была выбрана неслучайно, именно в этот день в 1988 году были созданы первые отряды ОМОНа. Altapress.ru подготовил подборку приятных поздравлений в стихах, прозе и смс.

Барнаульский ОМОН.
Барнаульский ОМОН.
предоставлено краевым управлением Росгвардии.

Поздравления с Днем ОМОНа в стихах

Октябрь месяц начинает
Торжественный и важный день.
ОМОН сегодня поздравляем,
Всех тех, кто побеждает тень!

Мы чествуем своих героев,
Кто верен родине, мечте.
Кто на защите землю роет,
Плечо подставит кто в беде.

Так будьте счастливы, ребята,
Пусть радует вас каждый день.
И пусть гордится страна наша
ОМОНом сильным без потерь!

Служить в ОМОНе так небезопасно,
Мы за тебя в тревоге каждый день,
Специалист ты очень даже классный,
И поражаешь всякую мишень.

Пусть Бог тебя хранит от бед и горя,
И будет Он с тобой и день, и ночь,
Пусть служится тебе без форс-мажора,
Тревоги навсегда уходят прочь!

Здоровым будь и сильным непременно,
Пусть служба сердце не ожесточит.
Ведь, правда и любовь благословенны,
В душе их каждый человек хранит.

С Днем ОМОНа поздравляю
Смелых и крутых парней,
Что от бед всегда готовы
Грудью нас закрыть своей.

Вам желаю я успеха
В службе вашей непростой,
Вы достойны чести, славы,
Каждый ваш боец — герой.

Пусть вас от ножа и пули
Сбережет бронежилет,
Вы страны нашей защита
И надежнее вас нет.

Силовики, ОМОН.
Силовики, ОМОН.
22.rosgvard.ru

Поздравления с Днем ОМОНа в прозе

Бойцы, которым не страшны ни огонь, ни вода, ребята, от службы которых зачастую зависит человеческая жизнь, пусть в ваш профессиональный праздник — день ОМОНа — судьба наградит вас удачей и неуязвимостью, пусть каждый ваш шаг будет верным, а дело правым. Пускай дома вас ждут со службы не переживая за вашу жизнь — пусть не будет повода, пусть любят и верят, а остальное все вам и так по силам.

Поздравляю с Днем ОМОНа и хочу пожелать, чтобы любая задача была по плечу. В твоих силах обеспечить полный правопорядок города, твоими стараниями люди живут спокойно и благополучно. Желаю активно и уверенно бороться с любым направлением преступности, желаю легко устранять любое препятствие для безопасности жизни.

В День ОМОНа пожелаю иметь особое назначение не только по специальности и деятельности, но и по жизни. Желаю всегда стремиться к идеалу, получать всё желаемое и необходимое. Пусть будет крепким здоровье и сильным характер. Семейного счастья, верного ангела-хранителя и удачи.

Барнаульский ОМОН.
Барнаульский ОМОН.
предоставлено краевым управлением Росгвардии.

Поздравления с Днем ОМОНа в смс

Поздравляю с Днем ОМОНа,
От лихой беды заслона!
Будь же ты всегда здоров,
Защищать страну готов

От беды и непорядка!
Пусть идет все в жизни гладко.
Любит пусть тебя семья,
Уважают все друзья!

С Днем ОМОНа поздравляю!
Будь всегда на высоте.
Повышения скорейшего желаю
И здоровья, разумеется, тебе.

День и ночь на страже он
Смелый, доблестный ОМОН,
Если горе иль беда,
Вам поможет он всегда!
Мы сегодня с этим днем
Поздравляем весь ОМОН,
Вам хотим мы пожелать
Только крепнуть и мужать!

Источник

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость