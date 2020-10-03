День ОМОН в России 2020: приятные поздравления в стихах, прозе и смс

Октябрь месяц начинает

Торжественный и важный день.

ОМОН сегодня поздравляем,

Всех тех, кто побеждает тень!



Мы чествуем своих героев,

Кто верен родине, мечте.

Кто на защите землю роет,

Плечо подставит кто в беде.



Так будьте счастливы, ребята,

Пусть радует вас каждый день.

И пусть гордится страна наша

ОМОНом сильным без потерь!

Служить в ОМОНе так небезопасно,

Мы за тебя в тревоге каждый день,

Специалист ты очень даже классный,

И поражаешь всякую мишень.



Пусть Бог тебя хранит от бед и горя,

И будет Он с тобой и день, и ночь,

Пусть служится тебе без форс-мажора,

Тревоги навсегда уходят прочь!



Здоровым будь и сильным непременно,

Пусть служба сердце не ожесточит.

Ведь, правда и любовь благословенны,

В душе их каждый человек хранит.