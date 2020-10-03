День ОМОН в России 2020: приятные поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем ОМОНа в стихах
Октябрь месяц начинает
Торжественный и важный день.
ОМОН сегодня поздравляем,
Всех тех, кто побеждает тень!
Мы чествуем своих героев,
Кто верен родине, мечте.
Кто на защите землю роет,
Плечо подставит кто в беде.
Так будьте счастливы, ребята,
Пусть радует вас каждый день.
И пусть гордится страна наша
ОМОНом сильным без потерь!
Служить в ОМОНе так небезопасно,
Мы за тебя в тревоге каждый день,
Специалист ты очень даже классный,
И поражаешь всякую мишень.
Пусть Бог тебя хранит от бед и горя,
И будет Он с тобой и день, и ночь,
Пусть служится тебе без форс-мажора,
Тревоги навсегда уходят прочь!
Здоровым будь и сильным непременно,
Пусть служба сердце не ожесточит.
Ведь, правда и любовь благословенны,
В душе их каждый человек хранит.
С Днем ОМОНа поздравляю
Смелых и крутых парней,
Что от бед всегда готовы
Грудью нас закрыть своей.
Вам желаю я успеха
В службе вашей непростой,
Вы достойны чести, славы,
Каждый ваш боец — герой.
Пусть вас от ножа и пули
Сбережет бронежилет,
Вы страны нашей защита
И надежнее вас нет.
Поздравления с Днем ОМОНа в прозе
Бойцы, которым не страшны ни огонь, ни вода, ребята, от службы которых зачастую зависит человеческая жизнь, пусть в ваш профессиональный праздник — день ОМОНа — судьба наградит вас удачей и неуязвимостью, пусть каждый ваш шаг будет верным, а дело правым. Пускай дома вас ждут со службы не переживая за вашу жизнь — пусть не будет повода, пусть любят и верят, а остальное все вам и так по силам.
Поздравляю с Днем ОМОНа и хочу пожелать, чтобы любая задача была по плечу. В твоих силах обеспечить полный правопорядок города, твоими стараниями люди живут спокойно и благополучно. Желаю активно и уверенно бороться с любым направлением преступности, желаю легко устранять любое препятствие для безопасности жизни.
В День ОМОНа пожелаю иметь особое назначение не только по специальности и деятельности, но и по жизни. Желаю всегда стремиться к идеалу, получать всё желаемое и необходимое. Пусть будет крепким здоровье и сильным характер. Семейного счастья, верного ангела-хранителя и удачи.
Поздравления с Днем ОМОНа в смс
Поздравляю с Днем ОМОНа,
От лихой беды заслона!
Будь же ты всегда здоров,
Защищать страну готов
От беды и непорядка!
Пусть идет все в жизни гладко.
Любит пусть тебя семья,
Уважают все друзья!
С Днем ОМОНа поздравляю!
Будь всегда на высоте.
Повышения скорейшего желаю
И здоровья, разумеется, тебе.
День и ночь на страже он
Смелый, доблестный ОМОН,
Если горе иль беда,
Вам поможет он всегда!
Мы сегодня с этим днем
Поздравляем весь ОМОН,
Вам хотим мы пожелать
Только крепнуть и мужать!