День осеннего равноденствия 2019: дата и время

День осеннего равноденствия ежегодно наступает 22−23 сентября. Это начало астрономической осени: после этого продолжительность темного времени суток увеличивается, и ночь становится длиннее дня. Рассказываем, когда и во сколько наступает осеннее равноденствие в 2019 году.

Какого числа осеннее равноденствие 2019

В 2019 году осеннее равноденствие 23 сентября. Момент равноденствия наступит в 01:54 по Гринвичу, или 03:54 по Москве.

Что такое осеннее равноденствие

День осеннего равноденствия — астрономическая дата, когда солнце «переходит» из северного полушария в южное, а день и ночь практически равны.

Время и дата осеннего равноденствия каждый год меняются. Это происходит потому, что время, за которое Солнце проходит за одну и ту же точку равноденствия (тропический год), и календарный год не совпадают.