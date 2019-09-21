День осеннего равноденствия 2019: дата и время

Какого числа осеннее равноденствие 2019
В 2019 году осеннее равноденствие 23 сентября. Момент равноденствия наступит в 01:54 по Гринвичу, или 03:54 по Москве.
Что такое осеннее равноденствие
День осеннего равноденствия — астрономическая дата, когда солнце «переходит» из северного полушария в южное, а день и ночь практически равны.
Время и дата осеннего равноденствия каждый год меняются. Это происходит потому, что время, за которое Солнце проходит за одну и ту же точку равноденствия (тропический год), и календарный год не совпадают.