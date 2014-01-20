День открытых дверей прошел в банкетном зале «Кафе в парке»

Ежегодно банкетный зал «Кафе в парке» проводит для будущих молодоженов день открытых дверей, так и в этот раз состоялась встреча, на которой присутствовали пары, планирующие свадьбу в 2020 году. Помимо презентации зала женихи и невесты познакомились со свадебными ведущими г. Барнаула, узнали о тонкостях организации свадебного банкета и услышали много полезной информации.

Организаторы мероприятия рекомендуют уже начинать подготовку к летним свадьбам, так как бронирование дат и свадебных специалистов уже началось. Самый первый шаг — это определить число и месяц торжества и согласовать дату с загсом, затем — договориться с банкетным залом, ведущим, фото и видеоспециалистами.

Банкетный зал «Кафе в парке» на сегодняшний день одна из популярных площадок для проведения мероприятий в Барнауле! Благодаря большой вместительности (до 200 человек) здесь можно провести масштабную свадьбу, мобильность зала позволит организовать рассадку гостей в зависимости от пожеланий будущих молодоженов. Также вам будет предложено несколько локаций для проведения выездной церемонии, высокий уровень сервиса и европейская кухня.

Планируйте свадьбу своей мечты заранее! Узнать график свободных дат для вашего торжества можно по телефону 76−00−76 или в «Инстаграм» @vsevcafe