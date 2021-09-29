День отоларинголога-2021. Душевные поздравления в прозе, стихах и смс

Чтобы не болели ушки

И дышалось без проблем,

Врач наш, в мире самый лучший,

Без труда поможет всем.



Мы в профессии желаем

Словно рыба быть в воде,

И удача пусть большая

Вас преследует везде!

Врачей, что лечат нос и горло

И уши наши проверяют,

Хотим мы с праздником поздравить,

Их ценим мы, им доверяем,

Пусть каждый отоларинголог

Найдет свое большое счастье,

Пускай скорей мечты и планы

Исполнятся все в одночасье!