День отоларинголога-2021. Душевные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем отоларинголога в прозе
Поздравляю с Днем отоларинголога и хочу пожелать ушами слушать теплые слова и добрые пожелания, носом вдыхать воздух счастья и любви, горлышко свое беречь и пропускать через него песни радости.
Поздравляю с Днем отоларинголога и желаю деятельности с успехом и достатком. Желаю слышать только приятное, желаю дышать воздухом счастья, желаю, чтобы голосовые связки напрягались только от веселых и звонких песен.
Поздравляю! Пусть здоровье и иммунитет будут крепкими как сталь, пусть рабочие будни озаряются заботой о пациентах. Пусть благодарные улыбки освещают вашу жизнь, а дома гордятся вашими успехами. С Днем отоларинголога!
Поздравления с Днем отоларинголога в стихах
День отоларинголога сегодня.
Вас, доктора, сердечно поздравляем!
Любви, терпенья, счастья и здоровья
Мы от души вам искренне желаем!
Лечите пациентов с вдохновеньем
И сами не болейте никогда,
Пусть в жизни будет счастье и везенье
И пусть зарплата радует всегда!
С Днем отоларинголога!
Пусть счастье ждет везде:
Легко будет и дома,
И в непростом труде.
Здоровье не подводит пусть,
Карьера ввысь идет,
Хорошие ждут новости
И яркий в жизни взлет!
Успехов, отоларинголог,
Немало завоюй в пути,
Пусть будет путь карьерный долог,
Несметно премий прилетит!
И будет статус повышаться,
Табличка скажет — лучший ЛОР!
Самим собой чтоб восхищаться
И приводить больных в восторг!
Поздравления с Днем отоларинголога в смс
Чтобы не болели ушки
И дышалось без проблем,
Врач наш, в мире самый лучший,
Без труда поможет всем.
Мы в профессии желаем
Словно рыба быть в воде,
И удача пусть большая
Вас преследует везде!
Врачей, что лечат нос и горло
И уши наши проверяют,
Хотим мы с праздником поздравить,
Их ценим мы, им доверяем,
Пусть каждый отоларинголог
Найдет свое большое счастье,
Пускай скорей мечты и планы
Исполнятся все в одночасье!
Если с горлом беда,
Обратиться куда?
Если с ухом проблемы,
Быть иль нет — вот дилемма!
Только ЛОР здесь поможет,
Всех он вылечить сможет!
Добрый ЛОР, с днем «рожденья»,
Вам — добра и везенья!