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Жизнь

День отоларинголога-2021. Душевные поздравления в прозе, стихах и смс

29 сентября в России отмечают День отоларинголога. Профессиональным «ухо-горло-носам» altapress.ru подобрал теплые и веселые поздравления в прозе, стихах и смс.

Ухо.
Ухо.
СС0

Поздравления с Днем отоларинголога в прозе

Поздравляю с Днем отоларинголога и хочу пожелать ушами слушать теплые слова и добрые пожелания, носом вдыхать воздух счастья и любви, горлышко свое беречь и пропускать через него песни радости.

Поздравляю с Днем отоларинголога и желаю деятельности с успехом и достатком. Желаю слышать только приятное, желаю дышать воздухом счастья, желаю, чтобы голосовые связки напрягались только от веселых и звонких песен.

Поздравляю! Пусть здоровье и иммунитет будут крепкими как сталь, пусть рабочие будни озаряются заботой о пациентах. Пусть благодарные улыбки освещают вашу жизнь, а дома гордятся вашими успехами. С Днем отоларинголога!

Лор-кабинет.
Лор-кабинет.
Altapress.ru.

Поздравления с Днем отоларинголога в стихах

День отоларинголога сегодня.
Вас, доктора, сердечно поздравляем!
Любви, терпенья, счастья и здоровья
Мы от души вам искренне желаем!

Лечите пациентов с вдохновеньем
И сами не болейте никогда,
Пусть в жизни будет счастье и везенье
И пусть зарплата радует всегда!

С Днем отоларинголога!
Пусть счастье ждет везде:
Легко будет и дома,
И в непростом труде.

Здоровье не подводит пусть,
Карьера ввысь идет,
Хорошие ждут новости
И яркий в жизни взлет!

Успехов, отоларинголог,
Немало завоюй в пути,
Пусть будет путь карьерный долог,
Несметно премий прилетит!

И будет статус повышаться,
Табличка скажет — лучший ЛОР!
Самим собой чтоб восхищаться
И приводить больных в восторг!

Медицина. Врач.
Медицина. Врач.
CC0

Поздравления с Днем отоларинголога в смс

Чтобы не болели ушки
И дышалось без проблем,
Врач наш, в мире самый лучший,
Без труда поможет всем.

Мы в профессии желаем
Словно рыба быть в воде,
И удача пусть большая
Вас преследует везде!

Врачей, что лечат нос и горло
И уши наши проверяют,
Хотим мы с праздником поздравить,
Их ценим мы, им доверяем,
Пусть каждый отоларинголог
Найдет свое большое счастье,
Пускай скорей мечты и планы
Исполнятся все в одночасье!

Если с горлом беда,
Обратиться куда?
Если с ухом проблемы,
Быть иль нет — вот дилемма!

Только ЛОР здесь поможет,
Всех он вылечить сможет!
Добрый ЛОР, с днем «рожденья»,
Вам — добра и везенья!

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