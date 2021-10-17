День отца-2021. Милые поздравления для пап в прозе, стихах и смс

Самого замечательного папочку поздравляю с Днем отца! Будь всегда счастливым и радуйся жизни, будь всегда таким, какой ты есть: добрым, отзывчивым, заботливым и праведным!

С праздником! Пусть сердце отцовское никогда не болит от переживаний, чтобы всегда рядом находился самый близкий и родной человек. Никогда отцы пусть нас не покидают, чтобы долгие годы оставались примером и поводом гордиться.