День отца-2021. Милые поздравления для пап в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем отца в прозе
Самого замечательного папочку поздравляю с Днем отца! Будь всегда счастливым и радуйся жизни, будь всегда таким, какой ты есть: добрым, отзывчивым, заботливым и праведным!
С праздником! Пусть сердце отцовское никогда не болит от переживаний, чтобы всегда рядом находился самый близкий и родной человек. Никогда отцы пусть нас не покидают, чтобы долгие годы оставались примером и поводом гордиться.
Папа, поздравляю! Ты подарил жизнь, воспитал и дал мне силы идти всегда вперед, никогда не изменяя себе. Ты научил меня всему тому, что так важно, научил искренне любить, верности, дружбе, доброте и всепрощению. Я тебя очень люблю и благодарю небо, что оно выбрало именно тебя.
Поздравления с Днем отца в стихах
Поздравляю с Днем отца
Искренне и нежно!
Солнца, счастья — без конца,
Веры и надежды.
Хорошо себя веди,
Будь примером детям.
Папа, ты такой один —
Лучший на планете!
С Днем отца, любимый папа,
Поздравляю, дорогой!
Я за все скажу «спасибо»,
Друг, помощник мой родной.
Будь здоров всегда, папуля,
Не серчай, коль повод дан,
Очень ведь тебя люблю я.
Твой совет — мой талисман.
В День отца тебе желаю
Радости, любви, добра,
Чтоб здоровье и удача
Были бы с тобой всегда,
Пусть детишки будут рядом,
Дарят ласку и тепло,
А проблемы и печали
Пусть уходят далеко!
Поздравления с Днем отца в смс
Мой дорогой, родной отец,
Ты для меня пример во всем!
Ты настоящий молодец,
И я иду твоим путем!
Люблю тебя, ведь ты в меня
Столько сил своих вложил,
Поверь мне, не было и дня,
Чтоб я тобой не дорожил!
Поздравляю с Днем отца!
Пусть везение веселит,
Пусть исполнится мечта,
И любовь в глазах горит.
В сердце нежность расцветет,
Дети радуют всегда,
И успешность круглый год
Верно балует тебя!
С Днем отца спешу поздравить
Тех, кого папулей называют,
Чьи глаза добром сияют,
Кто детишек любит, защищает!
Пожелать хочу здоровья,
Лишь приятных, радостных хлопот.
Быть примером благородным
Среди детства милого забот!