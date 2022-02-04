День памяти апостола Тимофея. Чем известен святой и о чем ему можно молиться

Биография святого апостола Тимофея
Святой апостол Тимофей появился на свет в Листре (Малая Азия).
В этом же городе апостол Павел однажды полностью исцелил человека, хромого от рождения. Тогда в Христа уверовали многие жители Листры, в том числе юноша Тимофей, его мать Евника и бабушка Лоида.
Впоследствии Тимофей стал ревностным учеником Павла и его неотлучным спутником в проповеди Евангелия.
Апостол Павел с благодарностью вспоминал Тимофея и в своих посланиях называл его сыном. Он писал: «Ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях и страданиях…»
Святой Тимофей закончил жизнь мученически. В Ефесе язычники совершали праздник в честь идолов и носили их по городу. Апостол же, ревнуя о Славе Божией, постарался вразумить ослепленных идолопоклонничеством людей и проповедовал им веру в Иисуса.
Тогда язычники озлобились и бросились на Тимофея, избили его камнями и поволокли по земле.
О чем можно молиться святому апостолу Тимофею
Святому апостолу Тимофею можно молиться о здоровье, даровании сил, укреплении веры и наставлении на путь истинный.
Народные приметы на День памяти апостола Тимофея
- В полдень 4 февраля солнце светит ярко — к ранней весне.
- Метель в День Тимофея — к холодной неделе.
- Снег «хлопьями» идет 4 февраля — жди богатого урожая.