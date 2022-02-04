День памяти апостола Тимофея. Чем известен святой и о чем ему можно молиться

День памяти апостола Тимофея отмечают 4 февраля. Чем прославился святой и о какой помощи его можно просить — в нашем материале.

Биография святого апостола Тимофея

Святой апостол Тимофей появился на свет в Листре (Малая Азия).

В этом же городе апостол Павел однажды полностью исцелил человека, хромого от рождения. Тогда в Христа уверовали многие жители Листры, в том числе юноша Тимофей, его мать Евника и бабушка Лоида.

Впоследствии Тимофей стал ревностным учеником Павла и его неотлучным спутником в проповеди Евангелия.

Апостол Павел с благодарностью вспоминал Тимофея и в своих посланиях называл его сыном. Он писал: «Ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях и страданиях…»

Святой Тимофей закончил жизнь мученически. В Ефесе язычники совершали праздник в честь идолов и носили их по городу. Апостол же, ревнуя о Славе Божией, постарался вразумить ослепленных идолопоклонничеством людей и проповедовал им веру в Иисуса.

Тогда язычники озлобились и бросились на Тимофея, избили его камнями и поволокли по земле.

Религия. Православие. Михаил Хаустов

О чем можно молиться святому апостолу Тимофею

Святому апостолу Тимофею можно молиться о здоровье, даровании сил, укреплении веры и наставлении на путь истинный.

Народные приметы на День памяти апостола Тимофея