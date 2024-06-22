День памяти и скорби - 22 июня. Важные слова в прозе, стихах и смс

В России 22 июня отмечается День памяти и скорби — один из самых печальных дней в истории этих стран. Именно 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Altapress.ru напоминает о важности этого дня в прозе, стихах и смс.

В прозе

Этот день навеки останется в истории, ведь именно он перевернул жизни миллионов людей! Мы никогда не забудем эту черную дату! Безжалостно и нагло война ворвалась на наши земли, но мы можем сказать спасибо нашим героям, которые смогли победить и отстоять свою Родину! Ваш подвиг вечен, как и наша память о нём!

В стихах

Прошло много лет, но ничто не забыто.

Мы помним события те,

Когда в сорок первом в разгаре июня

Узнала страна о войне.



И мирное небо окрасилось в черный,

И жизнь пролетала, как миг.

Не многие с фронта вернулись в те годы,

Не счесть тех, кто в схватке погиб!



И в день этот страшный и даже ужасный

Мы помним о них и скорбим,

За жизнь, за весну, за любовь, за победу,

За подвиг их благодарим.

В СМС

По всем, ушедшим в мир иной,

Тоскуем искренне сегодня,

Глазами плачем и душой,

И нет спасения от скорби.



Печали не унять годам,

И время раны не излечит,

Но пусть спокойно спится вам,

А мы вас помнить будем вечно.

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