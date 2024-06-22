День памяти и скорби - 22 июня. Важные слова в прозе, стихах и смс

В прозе
Этот день навеки останется в истории, ведь именно он перевернул жизни миллионов людей! Мы никогда не забудем эту черную дату! Безжалостно и нагло война ворвалась на наши земли, но мы можем сказать спасибо нашим героям, которые смогли победить и отстоять свою Родину! Ваш подвиг вечен, как и наша память о нём!
В стихах
Прошло много лет, но ничто не забыто.
Мы помним события те,
Когда в сорок первом в разгаре июня
Узнала страна о войне.
И мирное небо окрасилось в черный,
И жизнь пролетала, как миг.
Не многие с фронта вернулись в те годы,
Не счесть тех, кто в схватке погиб!
И в день этот страшный и даже ужасный
Мы помним о них и скорбим,
За жизнь, за весну, за любовь, за победу,
За подвиг их благодарим.
В СМС
По всем, ушедшим в мир иной,
Тоскуем искренне сегодня,
Глазами плачем и душой,
И нет спасения от скорби.
Печали не унять годам,
И время раны не излечит,
Но пусть спокойно спится вам,
А мы вас помнить будем вечно.
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