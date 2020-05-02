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День памяти Матроны Московской: о чем молятся святой, и чем она так знаменита

2 мая — день памяти Матроны Московской. Она считается одной из самых почитаемых святых в России. К ее мощам ежегодно съезжаются тысячи паломников и несут Матроне живые цветы. Рассказываем, чем знаменита эта святая и о чем ей молятся.

Барнаульцы поклоняются мощам святой Матроны Московской.
Барнаульцы поклоняются мощам святой Матроны Московской.
Анна Зайкова

Кто такая Матрона Московская?

Матрона жила в XX веке в бедной крестьянской семье. Девочка родилась слепой, а точнее у нее совсем не было глаз. К 7−8 годам у нее открылся дар предсказания и исцеления.

К Матроне съезжались со всех уголков страны. Привозили даже лежачих больных, которые полностью исцелялись по молитвам девочки. В благодарность люди оставляли для нее продукты и подарки. Так Матрона стала кормилицей своей семьи.

В 17 лет у блаженной отказали ноги. До конца жизни, на протяжении 50 лет, она не могла ходить. Но свой недуг приняла со смирением.

Барнаульцы поклоняются мощам святой Матроны Московской.
Барнаульцы поклоняются мощам святой Матроны Московской.
Анна Зайкова

В 1925 году Матроне пришлось покинуть родную деревню и поселиться в Москве. Она очень любила этот город и называла его святым.

В 1999 году Матрону канонизировали как местночтимую святую Московской епархии, а в 2004 году состоялась ее общецерковная канонизация.

О чем молятся Матроне Московской?

Икону Матроны Московской легко узнать по закрытым глазам. Святой молятся о счастливом замужестве, рождении детей, сохранении семьи, об избавлении от болезней. Также к ней обращаются при финансовых трудностях. Только делать это нужно искренне и от чистого сердца.

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