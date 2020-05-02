День памяти Матроны Московской: о чем молятся святой, и чем она так знаменита

2 мая — день памяти Матроны Московской. Она считается одной из самых почитаемых святых в России. К ее мощам ежегодно съезжаются тысячи паломников и несут Матроне живые цветы. Рассказываем, чем знаменита эта святая и о чем ей молятся.

Кто такая Матрона Московская?

Матрона жила в XX веке в бедной крестьянской семье. Девочка родилась слепой, а точнее у нее совсем не было глаз. К 7−8 годам у нее открылся дар предсказания и исцеления.

К Матроне съезжались со всех уголков страны. Привозили даже лежачих больных, которые полностью исцелялись по молитвам девочки. В благодарность люди оставляли для нее продукты и подарки. Так Матрона стала кормилицей своей семьи.

В 17 лет у блаженной отказали ноги. До конца жизни, на протяжении 50 лет, она не могла ходить. Но свой недуг приняла со смирением.

Барнаульцы поклоняются мощам святой Матроны Московской. Анна Зайкова

В 1925 году Матроне пришлось покинуть родную деревню и поселиться в Москве. Она очень любила этот город и называла его святым.

В 1999 году Матрону канонизировали как местночтимую святую Московской епархии, а в 2004 году состоялась ее общецерковная канонизация.

О чем молятся Матроне Московской?

Икону Матроны Московской легко узнать по закрытым глазам. Святой молятся о счастливом замужестве, рождении детей, сохранении семьи, об избавлении от болезней. Также к ней обращаются при финансовых трудностях. Только делать это нужно искренне и от чистого сердца.