День памяти Сергия Радонежского. Что можно и категорически запрещено делать 8 октября

День памяти святого Сергия Радонежского отмечают православные 8 октября. Подвижник русской земли основал Троицкий монастырь и реформировал монашество в России.

Биография Сергия Радонежского

Радонежский появился на свет под Ростовом Великим в 1314 году. При крещении получил имя Варфоломей.

Когда мальчику было 7 лет, он встретил в лесу инока. Тот помолился за Сергия и, тем самым, привил ему тягу к изучению священных книг.

После переезда родителей-бояр в Радонеж молодой человек посвятил себя церкви. Он исцелял больных от недугов и словами примирял даже враждующих князей.

Церковь. Молитва. СС0

В одну ночь Радонежскому явилась Богоматерь, которую сопровождали святые апостолы Петр и Иоанн Богослов. Она пообещала покровительствовать обители Сергия.

Преставился святой в 1392 году. Через 30 лет его мощи и одежды нашли нетленными.

Что следует делать 8 октября?

Сегодня советуют молиться чудотворцу. Считается, что он помогает в исцелении, усмирении гордыни, судебных тяжбах, ссорах, конфликтах и недопонимании. 8 числа рекомендуют посвятить себя семье и друзьям. К примеру, собраться за одним столом и поговорить по душам.

Капуста СС0

Кроме того, в День памяти Сергия Радонежского принято солить капусту и печь пироги с капустной начинкой.

Что нельзя делать в праздник?

8 октября категорически запрещено:

Быть неряшливым;

Отказывать в помощи нуждающимся;

Вести разгульную жизнь;

Обманывать.

Приметы дня

Зима в лесу. Снег. Много снега. СС0