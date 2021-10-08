День памяти Сергия Радонежского. Что можно и категорически запрещено делать 8 октября

Биография Сергия Радонежского
Радонежский появился на свет под Ростовом Великим в 1314 году. При крещении получил имя Варфоломей.
Когда мальчику было 7 лет, он встретил в лесу инока. Тот помолился за Сергия и, тем самым, привил ему тягу к изучению священных книг.
После переезда родителей-бояр в Радонеж молодой человек посвятил себя церкви. Он исцелял больных от недугов и словами примирял даже враждующих князей.
В одну ночь Радонежскому явилась Богоматерь, которую сопровождали святые апостолы Петр и Иоанн Богослов. Она пообещала покровительствовать обители Сергия.
Преставился святой в 1392 году. Через 30 лет его мощи и одежды нашли нетленными.
Что следует делать 8 октября?
Сегодня советуют молиться чудотворцу. Считается, что он помогает в исцелении, усмирении гордыни, судебных тяжбах, ссорах, конфликтах и недопонимании. 8 числа рекомендуют посвятить себя семье и друзьям. К примеру, собраться за одним столом и поговорить по душам.
Кроме того, в День памяти Сергия Радонежского принято солить капусту и печь пироги с капустной начинкой.
Что нельзя делать в праздник?
8 октября категорически запрещено:
- Быть неряшливым;
- Отказывать в помощи нуждающимся;
- Вести разгульную жизнь;
- Обманывать.
Приметы дня
- 8 октября выпал первый снег — зима будет нескоро;
- «Сухой» снег в этот день — к благоприятному лету;
- Толстый пласт снега на земле предвещает хороший урожай в следующем году;
- Ясная и теплая погода 8 числа — к хорошей погоде в течение следующих трех недель.