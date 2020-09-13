Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 сентября 8°C
Жизнь

День парикмахера 2020: трогательные поздравления в стихах, прозе и смс

13 сентября в России отмечают День парикмахера. Эту профессию в последнее время прославляют известные стилисты, и она становится все более престижной. В этот день во всем мире проходят различные профессиональные конкурсы и состязания. А большинство мастеров отмечают праздник на рабочем месте, создавая красоту и получая поздравления от благодарных клиентов. Altapress.ru сделал подборку поздравлений с Днем парикмахера в стихах, прозе и смс.

Парикмахер
Парикмахер
СС0

Поздравления с Днем парикмахера в стихах

Мастера с праздником
Я поздравляю.
И профи по стрижкам
Я вот что желаю:

Побольше работы,
И щедрых клиентов,
Шикарных причесок,
Веселых моментов!

Успехов, удачи,
Здоровья, любви,
Чтоб были душою
Всегда молоды

Укладок, завивок,
Шедевров, чудес.
Чтоб ангел-хранитель
Берег Вас с небес!

Сделать модную прическу
Своей ловкою рукой
Парикмахер может четко,
Он ведь мастер мировой.

Парикмахера День славный
Отмечаем нынче мы.
Я спешу тебя поздравить,
Пожелать удач, любви.

Пусть фантазия взлетает,
До невиданных высот.
Мастерство пусть возрастает.
Пусть народ к тебе идет.

Чтоб достойною оплатой
Был твой труд вознагражден.
И вообще — живи богато.
Пусть везет тебе во всем.

В день парикмахера желаю,
Чтобы все твои клиенты
Были полностью довольны
И дарили комплименты.

Чтобы руки золотые
Никогда б не уставали:
Стригли, красили и мыли,
И не знали бы печали!

Будь счастливой, позитивной,
Свою улыбку всем дари,
И тогда все не устанут
Тебе спасибо говорить!

Волосы. Прическа. Фен
Волосы. Прическа. Фен
СС0

Поздравления с Днем парикмахера в прозе

Поздравляем людей с золотыми руками, талантливыми сердцами и открытыми душами. Только такие люди могут в совершенстве владеть не только ножницами и феном, но и всем искусством парикмахерского дела, создавать не просто прически, а творить настоящие шедевры на головах своих благодарных клиентов. Желаем вам успеха и процветания, вдохновения и новых идей, стабильности и огромного благополучия. Пускай ваша работа приносит удовлетворение вам и счастливые улыбки вашим многочисленным клиентам. С Днем парикмахера!

С профессиональным праздником всех мастеров ножниц, расчески и геля! Поздравляем с Днем парикмахера и желаем вам интересных клиентов, приятной работы и, конечно же, чтобы вы всегда могли воплотить все свои креативные фантазии в жизнь, создав неповторимый стиль тем, кто садится в ваше кресло.

Самого искусного мастера своего дела, превосходного человека, поздравляю с Днем парикмахера. Желаю успеха и профессионального роста. Желаю всегда находить в себе силы и вдохновение для безупречной работы. Пускай твой талант, и золотые руки всегда достойно оплачиваются. Желаю побольше постоянной клиентуры и приятных слов благодарности.

Женщина. Волосы. Прическа
Женщина. Волосы. Прическа
СС0

Поздравления с Днем парикмахера в смс

Быть парикмахером прекрасно,
Дарить всем людям красоту.
Тебя все любят не напрасно
За мастерство и доброту.

Желаю в этот день я праздный
Клиентов новых обрести,
Работы вдоволь, новых красок,
И пусть сбываются мечты.

Твои главные друзья —
Это ножницы с расческой,
Люди в очередь стоят
За красивою прической.

С днем профессии тебя
Поздравляю я сердечно
И желаю жить, любя,
И в деньгах купаться вечно!

Чики-чики, парикмахер,
Мастер стриженых волос,
Я тебе желаю, чтобы
На тебя вдруг спрос возрос,
Чтобы очередь стояла
На прическу в твой салон,
Чтоб рука не подкачала,
Не подвел одеколон!

Источник

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость