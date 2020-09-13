День парикмахера 2020: трогательные поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравляем людей с золотыми руками, талантливыми сердцами и открытыми душами. Только такие люди могут в совершенстве владеть не только ножницами и феном, но и всем искусством парикмахерского дела, создавать не просто прически, а творить настоящие шедевры на головах своих благодарных клиентов. Желаем вам успеха и процветания, вдохновения и новых идей, стабильности и огромного благополучия. Пускай ваша работа приносит удовлетворение вам и счастливые улыбки вашим многочисленным клиентам. С Днем парикмахера!

С профессиональным праздником всех мастеров ножниц, расчески и геля! Поздравляем с Днем парикмахера и желаем вам интересных клиентов, приятной работы и, конечно же, чтобы вы всегда могли воплотить все свои креативные фантазии в жизнь, создав неповторимый стиль тем, кто садится в ваше кресло.