День парикмахера 2020: трогательные поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем парикмахера в стихах
Мастера с праздником
Я поздравляю.
И профи по стрижкам
Я вот что желаю:
Побольше работы,
И щедрых клиентов,
Шикарных причесок,
Веселых моментов!
Успехов, удачи,
Здоровья, любви,
Чтоб были душою
Всегда молоды
Укладок, завивок,
Шедевров, чудес.
Чтоб ангел-хранитель
Берег Вас с небес!
Сделать модную прическу
Своей ловкою рукой
Парикмахер может четко,
Он ведь мастер мировой.
Парикмахера День славный
Отмечаем нынче мы.
Я спешу тебя поздравить,
Пожелать удач, любви.
Пусть фантазия взлетает,
До невиданных высот.
Мастерство пусть возрастает.
Пусть народ к тебе идет.
Чтоб достойною оплатой
Был твой труд вознагражден.
И вообще — живи богато.
Пусть везет тебе во всем.
В день парикмахера желаю,
Чтобы все твои клиенты
Были полностью довольны
И дарили комплименты.
Чтобы руки золотые
Никогда б не уставали:
Стригли, красили и мыли,
И не знали бы печали!
Будь счастливой, позитивной,
Свою улыбку всем дари,
И тогда все не устанут
Тебе спасибо говорить!
Поздравления с Днем парикмахера в прозе
Поздравляем людей с золотыми руками, талантливыми сердцами и открытыми душами. Только такие люди могут в совершенстве владеть не только ножницами и феном, но и всем искусством парикмахерского дела, создавать не просто прически, а творить настоящие шедевры на головах своих благодарных клиентов. Желаем вам успеха и процветания, вдохновения и новых идей, стабильности и огромного благополучия. Пускай ваша работа приносит удовлетворение вам и счастливые улыбки вашим многочисленным клиентам. С Днем парикмахера!
С профессиональным праздником всех мастеров ножниц, расчески и геля! Поздравляем с Днем парикмахера и желаем вам интересных клиентов, приятной работы и, конечно же, чтобы вы всегда могли воплотить все свои креативные фантазии в жизнь, создав неповторимый стиль тем, кто садится в ваше кресло.
Самого искусного мастера своего дела, превосходного человека, поздравляю с Днем парикмахера. Желаю успеха и профессионального роста. Желаю всегда находить в себе силы и вдохновение для безупречной работы. Пускай твой талант, и золотые руки всегда достойно оплачиваются. Желаю побольше постоянной клиентуры и приятных слов благодарности.
Поздравления с Днем парикмахера в смс
Быть парикмахером прекрасно,
Дарить всем людям красоту.
Тебя все любят не напрасно
За мастерство и доброту.
Желаю в этот день я праздный
Клиентов новых обрести,
Работы вдоволь, новых красок,
И пусть сбываются мечты.
Твои главные друзья —
Это ножницы с расческой,
Люди в очередь стоят
За красивою прической.
С днем профессии тебя
Поздравляю я сердечно
И желаю жить, любя,
И в деньгах купаться вечно!
Чики-чики, парикмахер,
Мастер стриженых волос,
Я тебе желаю, чтобы
На тебя вдруг спрос возрос,
Чтобы очередь стояла
На прическу в твой салон,
Чтоб рука не подкачала,
Не подвел одеколон!