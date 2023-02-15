В народе этот день считали днем первой встречи весны. Сретенские морозы считались последними. В этот день было принято приносить в церковь для освещения свечи.
Что нельзя делать 15 февраля
- Нельзя скучать, грустить, плакать, жаловаться на судьбу.
- Нельзя выливать воду: считается, что в этот день она обладает почти такими же свойствами, как и на Крещение.
- Не нужно класть деньги на обеденный стол — исчезнут, как и еда.
- Нельзя ругаться, ссориться, бранить кого-то — все в тройном размере.
- Лучше отказаться от тяжелого физического труда и посвятить время семье.
Лучше всего в день Сретения заниматься добрыми делами, благотворительностью, помощью животных.
Приметы на 15 февраля
- Какая погода на Сретение, такая и весна будет.
- Холода и морозы — весна холодная и затяжная.
- Снег — весна будет дождливой.
- Метель — весна будет поздняя и преимущественно холодная.
- Облачная погода — ждите похолодания.
Традиции на Сретение Господне
В церквях проводятся литургии, верующие посещают службу, исповедуются и причащаются.
В церквях освящают свечи, именуемые «громницами» и призванные оберегать обладателей от всевозможных бедствий.
Для христианина момент Сретения наступает, когда он впервые обращается к Богу или осознанно переступает порог храма. Именно это событие празднуют в день торжества.
Праздник проходит не в пост, поэтому хозяева не скупятся на праздничный стол. Единственное ограничение, если день Сретения, как и в 2023 году, выпадает на пятницу или среду: мясные блюда следует заменить на рыбные деликатесы.