День Петра и Павла Рябинников. Что нельзя делать 23 сентября

О празднике
Христиане Петр и Павел жили в городе Никея. В Византийской империи они, почитатели икон, подверглись преследованиям и гонениям. Впоследствии, обоих святых казнили за непокорность и отвергание язычества.
Традиции на День Рябинников
У славян 23 числа было принято варить рябиновый квас, который избавлял от осенней простуды и высокой температуры.
Кроме того, в праздник заветные ягоды настаивали на спирту. Зимой получившийся напиток аккуратно пили, чтобы избавиться от недугов, несчастий и гнета злых духов.
Запреты 23 сентября
Сегодня нельзя:
- Собирать с деревьев все ягоды — это прямой путь к неудачам и безденежью;
- Устраивать шумные гулянья. За несоблюдение запрета высшие силы могут лишить человека приятных событий и наслать на него «черную полосу»;
- Ссориться и ругаться.
Народные приметы дня
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Много ягод рябины — к мокрой дождливой осени и длинной холодной суровой зиме;
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Если рябина не уродилась — осень будет сухой;
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Если человек не оставит ягод на дереве рябины — его ждут несчастья и печаль;
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Слабый мех у дичи — признак мягкой зимы;
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Много зайцев — на суровую зиму;
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Пробка в пустой бочке стала туго выниматься — к ненастью.