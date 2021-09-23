День Петра и Павла Рябинников. Что нельзя делать 23 сентября

23 сентября отмечают День Петра и Павла Рябинников, которые жили в 9 веке и были епископами Никейскими. Как сегодня не остаться без денег, счастья и здоровья — в материале altapress.ru.

О празднике

Христиане Петр и Павел жили в городе Никея. В Византийской империи они, почитатели икон, подверглись преследованиям и гонениям. Впоследствии, обоих святых казнили за непокорность и отвергание язычества.

Традиции на День Рябинников

У славян 23 числа было принято варить рябиновый квас, который избавлял от осенней простуды и высокой температуры.

Кроме того, в праздник заветные ягоды настаивали на спирту. Зимой получившийся напиток аккуратно пили, чтобы избавиться от недугов, несчастий и гнета злых духов.

Рябина. Анна Зайкова

Запреты 23 сентября

Сегодня нельзя:

Собирать с деревьев все ягоды — это прямой путь к неудачам и безденежью;

Устраивать шумные гулянья. За несоблюдение запрета высшие силы могут лишить человека приятных событий и наслать на него «черную полосу»;

Алкоголь. Застолье. СС0

Ссориться и ругаться.

Народные приметы дня

Много ягод рябины — к мокрой дождливой осени и длинной холодной суровой зиме;

Если рябина не уродилась — осень будет сухой;

Грусть. Депрессия. Маска CC0

Если человек не оставит ягод на дереве рябины — его ждут несчастья и печаль;

Слабый мех у дичи — признак мягкой зимы;

Много зайцев — на суровую зиму;

Кролик. Открытые источники в Интернете ( СС0)