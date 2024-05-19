День пионерии - 19 мая. Как поздравить в прозе, стихах и смс

19 мая отмечается День пионерии — праздник, приуроченный к созданию организации юных пионеров имени Спартака. Организаторами этого события выступают пионерские организации, которые продолжают традиции и методы работы пионерского движения. В СССР этот день был одним из главных праздников советских школьников. Altapress.ru подготовил поздравления в прозе, стихах и смс, чтобы отметить это событие.

Как поздравить с днем пионерии в прозе

1

Поздравляю с Днем пионерии! Пусть все добрые воспоминания навсегда остаются в памяти, внутри горит тот же пионерский костер, а отвага, дружелюбие и мужество не покидают никогда. Желаю побольше веселья, дружбы и радости!

2

С Днем пионерии! С радостью вспоминаются костры и зарницы, которые дарили командный дух и ощущение сплоченности. Были хорошие времена, и хочется не только их вспомнить, но и пожелать нынешнему поколению таких же насыщенных событиями и яркими эмоциями дней!

3

С Днем пионерии! Желаю всегда быть готовым ко всему, никогда не сдаваться, оставаться храбрым, сильным и отважным человеком всегда. Пусть воспоминания об этом добром периоде жизни навсегда останутся в памяти!

Трудовое воспитание. Школьники-пионеры. СССР. СС0

Как поздравить с днем пионерии в стихах

1

Мы были пионерами когда-то,

Носили красный галстук и значок...

Нам дарит ностальгию эта дата,

Воспоминаний юности поток!



Желаю я всем бывшим пионерам

Улыбок море, счастья и добра!

Так вспомним дружно эту атмосферу!

Ребят, с Днем пионерии! Ура!

2

Кто не помнит? Было дело —

Отдавали мы салют

И шагали (правой-левой!)

По линейке там и тут.



Эх, ребята-пионеры,

Не тряхнуть ли стариной?

Горн достать и — правой-левой!

Марш по улице весной.



Повязать, как прежде, галстук

И, забыв про тяжесть лет,

Не стесняясь, крикнуть гвалтом:

«Пионерии — привет!».

3

С Днем пионерии поздравить

Сегодня от души хочу.

С задором славным пионерским

Пусть всё вам будет по плечу.



Когда-то горн вам пионерский

Красивый дал по жизни старт.

Пусть этот праздник вам напомнит

Про юность, радость и азарт.

Приём детей в пионеры. Барнаул, 19 мая 2016 года. Михаил Хаустов

Как поздравить с днем пионерии в смс

1

С Днем пионерии! Пусть праздник принесет много радостных эмоций и приятных воспоминаний! Пусть искры от пионерского костра разгораются и превращаются в яркий огонь успеха и благополучия!

2

Красный галстук гордо реет,

Звуки горна, шум в ушах.

Нам попутный ветер веет,

Смысл жизни, цель в глазах!



Подведем итоги класса,

Об успехах сообщим,

Чтоб отметить дружно массы,

Поощрим и наградим!

3

В этот праздник вспоминаем

Славных, добрых пионеров,

Эти бравые ребята

Были гордостью, примером,

Пионеров уважали

Все — и взрослые, и дети,

О движенье этом знали

Люди все на белом свете!

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