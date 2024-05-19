День пионерии - 19 мая. Как поздравить в прозе, стихах и смс

Как поздравить с днем пионерии в прозе
1
Поздравляю с Днем пионерии! Пусть все добрые воспоминания навсегда остаются в памяти, внутри горит тот же пионерский костер, а отвага, дружелюбие и мужество не покидают никогда. Желаю побольше веселья, дружбы и радости!
2
С Днем пионерии! С радостью вспоминаются костры и зарницы, которые дарили командный дух и ощущение сплоченности. Были хорошие времена, и хочется не только их вспомнить, но и пожелать нынешнему поколению таких же насыщенных событиями и яркими эмоциями дней!
3
С Днем пионерии! Желаю всегда быть готовым ко всему, никогда не сдаваться, оставаться храбрым, сильным и отважным человеком всегда. Пусть воспоминания об этом добром периоде жизни навсегда останутся в памяти!
Как поздравить с днем пионерии в стихах
1
Мы были пионерами когда-то,
Носили красный галстук и значок...
Нам дарит ностальгию эта дата,
Воспоминаний юности поток!
Желаю я всем бывшим пионерам
Улыбок море, счастья и добра!
Так вспомним дружно эту атмосферу!
Ребят, с Днем пионерии! Ура!
2
Кто не помнит? Было дело —
Отдавали мы салют
И шагали (правой-левой!)
По линейке там и тут.
Эх, ребята-пионеры,
Не тряхнуть ли стариной?
Горн достать и — правой-левой!
Марш по улице весной.
Повязать, как прежде, галстук
И, забыв про тяжесть лет,
Не стесняясь, крикнуть гвалтом:
«Пионерии — привет!».
3
С Днем пионерии поздравить
Сегодня от души хочу.
С задором славным пионерским
Пусть всё вам будет по плечу.
Когда-то горн вам пионерский
Красивый дал по жизни старт.
Пусть этот праздник вам напомнит
Про юность, радость и азарт.
Как поздравить с днем пионерии в смс
1
С Днем пионерии! Пусть праздник принесет много радостных эмоций и приятных воспоминаний! Пусть искры от пионерского костра разгораются и превращаются в яркий огонь успеха и благополучия!
2
Красный галстук гордо реет,
Звуки горна, шум в ушах.
Нам попутный ветер веет,
Смысл жизни, цель в глазах!
Подведем итоги класса,
Об успехах сообщим,
Чтоб отметить дружно массы,
Поощрим и наградим!
3
В этот праздник вспоминаем
Славных, добрых пионеров,
Эти бравые ребята
Были гордостью, примером,
Пионеров уважали
Все — и взрослые, и дети,
О движенье этом знали
Люди все на белом свете!
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