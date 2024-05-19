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Жизнь

День пионерии - 19 мая. Как поздравить в прозе, стихах и смс

19 мая отмечается День пионерии — праздник, приуроченный к созданию организации юных пионеров имени Спартака. Организаторами этого события выступают пионерские организации, которые продолжают традиции и методы работы пионерского движения. В СССР этот день был одним из главных праздников советских школьников. Altapress.ru подготовил поздравления в прозе, стихах и смс, чтобы отметить это событие.

Пионеры, пионерия.
Пионеры, пионерия.
СС0

Как поздравить с днем пионерии в прозе

1

Поздравляю с Днем пионерии! Пусть все добрые воспоминания навсегда остаются в памяти, внутри горит тот же пионерский костер, а отвага, дружелюбие и мужество не покидают никогда. Желаю побольше веселья, дружбы и радости!

2

С Днем пионерии! С радостью вспоминаются костры и зарницы, которые дарили командный дух и ощущение сплоченности. Были хорошие времена, и хочется не только их вспомнить, но и пожелать нынешнему поколению таких же насыщенных событиями и яркими эмоциями дней!

3

С Днем пионерии! Желаю всегда быть готовым ко всему, никогда не сдаваться, оставаться храбрым, сильным и отважным человеком всегда. Пусть воспоминания об этом добром периоде жизни навсегда останутся в памяти!

Трудовое воспитание. Школьники-пионеры. СССР.
Трудовое воспитание. Школьники-пионеры. СССР.
СС0

Как поздравить с днем пионерии в стихах

1

Мы были пионерами когда-то,
Носили красный галстук и значок...
Нам дарит ностальгию эта дата,
Воспоминаний юности поток!

Желаю я всем бывшим пионерам
Улыбок море, счастья и добра!
Так вспомним дружно эту атмосферу!
Ребят, с Днем пионерии! Ура!

2

Кто не помнит? Было дело —
Отдавали мы салют
И шагали (правой-левой!)
По линейке там и тут.

Эх, ребята-пионеры,
Не тряхнуть ли стариной?
Горн достать и — правой-левой!
Марш по улице весной.

Повязать, как прежде, галстук
И, забыв про тяжесть лет,
Не стесняясь, крикнуть гвалтом:
«Пионерии — привет!».

3

С Днем пионерии поздравить
Сегодня от души хочу.
С задором славным пионерским
Пусть всё вам будет по плечу.

Когда-то горн вам пионерский
Красивый дал по жизни старт.
Пусть этот праздник вам напомнит
Про юность, радость и азарт.

Приём детей в пионеры. Барнаул, 19 мая 2016 года.
Приём детей в пионеры. Барнаул, 19 мая 2016 года.
Михаил Хаустов

Как поздравить с днем пионерии в смс

1

С Днем пионерии! Пусть праздник принесет много радостных эмоций и приятных воспоминаний! Пусть искры от пионерского костра разгораются и превращаются в яркий огонь успеха и благополучия!

2

Красный галстук гордо реет,
Звуки горна, шум в ушах.
Нам попутный ветер веет,
Смысл жизни, цель в глазах!

Подведем итоги класса,
Об успехах сообщим,
Чтоб отметить дружно массы,
Поощрим и наградим!

3

В этот праздник вспоминаем
Славных, добрых пионеров,
Эти бравые ребята
Были гордостью, примером,
Пионеров уважали
Все — и взрослые, и дети,
О движенье этом знали
Люди все на белом свете!

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