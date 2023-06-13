13 июня
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Жизнь

День Победы перенесли на другую дату на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Дня Победы на другую дату. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Верховной рады.

Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский.
Скриншот видео UATV Channel

Согласно новому законопроекту, День Победы будут отмечать на Украине 8 мая.

Ранее 9 мая на Украине отмечали государственный праздник День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Он заменил собой День Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне.

8 мая отмечали День памяти и примирения. Соответствующие изменения утвердили в 2015 году в рамках реализации политики так называемой декоммунизации.

Более того Зеленский подписал указ о праздновании 9 мая Дня Европы. На следующий день на Украине прошли приуроченные к новому празднику мероприятия. До этого День Европы в стране проходил в третью субботу мая.

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