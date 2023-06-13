День Победы перенесли на другую дату на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Дня Победы на другую дату. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Верховной рады.

Согласно новому законопроекту, День Победы будут отмечать на Украине 8 мая.

Ранее 9 мая на Украине отмечали государственный праздник День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Он заменил собой День Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне.

8 мая отмечали День памяти и примирения. Соответствующие изменения утвердили в 2015 году в рамках реализации политики так называемой декоммунизации.

Более того Зеленский подписал указ о праздновании 9 мая Дня Европы. На следующий день на Украине прошли приуроченные к новому празднику мероприятия. До этого День Европы в стране проходил в третью субботу мая.