День Победы 2019. Полная программа на 9 мая в Барнауле

Возложение цветов, солдатская кухня, легкоатлетический пробег, танцплощадка на перроне, концерты и салют — все эти события вошли в программу на 9 мая в Барнауле. Altapress.ru рассказывает, во сколько и на каких городских площадках пройдут праздничные события ко Дню Победы 2019.

День Победы в Барнауле. 9 мая 2016 года.

Краткое содержание

Праздничные мероприятия 9 мая: площадь Победы и вокзал

09:00 — Церемония возложения цветов к Мемориалу Славы.

10:00 — Выставка ретроавтомобилей у здания автовокзала в Барнауле (площадь Победы, 12).

12:30 — Концертная программа возле старого здания железнодорожного вокзала (площадь Победы, 10б).

13:00 — Историческая реконструкция «Майский вальс» на перроне железнодорожного вокзала. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по танцам, послушать стихи и песни времен Великой Отечественной войны.

День Победы на площади Советов

10:00 — Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона и прохождение колонны «Бессмертный полк». На площади Сахарова в это же время откроется музейно-выставочный ряд «Этот День Победы!».

14:00 — Старт открытого легкоатлетического пробега «Кольцо Победы-2019».

День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Ксения Руслякова.

План мероприятий на 9 мая: площадь Сахарова

13:00 — Торжественное открытие праздника «Спасибо за Победу!».

14:30 — Праздничный концерт детских творческих коллективов города «Ради жизни на Земле».

16:00 — Праздничная программа культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю «Весенний марш».

17:30 — Праздничная программа Барнаульского духового оркестра «Музыка Великой Победы».

19:00 — Концертная программа «Поющая гармонь».

20:00 — Вечерняя эстрадная программа с участием артистов музыкального театра и мужского вокального ансамбля филармонии Алтайского края.

22:00 — Праздничный фейерверк «Греми, салют Победы!»

День Победы в Барнауле. 9 мая , 2016 год. Юрий Сушков

9 мая 2019: праздник на Мало-Тобольской

15:00 — Молодежно-патриотическая программа «Победный май» с участием творческих студенческих коллективов города.

Праздничные площадки в районах Барнаула

Железнодорожный район

9:30 — Праздничные молодежные мероприятия «Восславим памятью Великую Победу» (КРК «Мир», АлтГПУ).

10:00 — Молодежный проект «Бал Победы: Молодость. Память. Патриотизм» на площади перед ТЦ «Россия» (пр. Ленина, 71).

Ленинский район

17:00 — Тематический проект «О мире, о Победе, о весне…» на площади Мира (ул. Георгия Исакова, 213).

22:00 — Фейерверк.

День Победы в Барнауле. 9 мая , 2016 год. Юрий Сушков

Индустриальный район

19:00 — Патриотический проект «Этот славный День Победы» в парке развлечений и отдыха «Лесная сказка» (ул. Энтузиастов, 10а).

22:00 — Фейерверк.

Октябрьский район

18:00 — Тематические площадки на площади перед ДК «Трансмаш». Желающие смогут посетить выставку военной техники, попробовать свои силы в сдаче нормативов ГТО, бесплатно угоститься солдатской кашей, чаем и сладостями (пр. Ленина, 152).

19:00 — Праздничная программа «Май великий! Май победный!»

22:00 — Фейерверк.

Центральный район

20:00 — Праздничная программа «Песни, рожденные войной» на площади перед ДК «Южный», (ул.Чайковского, 21).

22:00 — Фейерверк.

День Победы в Барнауле. 9 мая , 2016 год. Юрий Сушков

Что еще посетить на День Победы в Барнауле

Выставки

В 14:00 в краеведческом музее (улица Ползунова, 39) открывается передвижная фотовыставка «Русские герои! Мы давно вас ждали». Она посвящена 75-летию начала освобождения Европы от немецко-фашистской оккупации.

В музее «Город» работает выставка «Творцам Победы посвящается…». Здесь представлены архивные материалы о жителях города — ветеранах, участниках ВОВ, тружениках тыла, о предприятиях Барнаула, которые в годы войны выпускали продукцию для фронта. Также на выставке можно увидеть предметы, которые были обнаружены во время экспедиций поисковых отрядов.

Университет

С 11:30 до 13:30 перед воротами в Университетский дворик АлтГУ (Ленина, 61) будут раздавать георгиевские ленточки. В летнем университетском кафе пройдет конкурс среди всех желающих на лучшее поздравление для открыток и писем-треугольников.

Кроме того, в центральной части внутреннего дворика состоится музыкальный флешмоб «Военный вальс», а в левой стороне площадки из кусочков цветной бумаги соберут «Букет Победы» — большую праздничную аппликацию.

День Победы в Барнауле. 9 мая , 2016 год. Юрий Сушков

Театр драмы

15:00 — Гала-концерт участников VI краевого фестиваля народного творчества «Калина красная».

Парки

С 16:00 до 18:00 в парке развлечений «Солнечный ветер» (пр. Ленина, 152) пройдет патриотический концерт от образцового коллектива Алтайского края «Фа-Соль». На праздничной сцене установят «свободный микрофон», и любой желающий сможет стать участником концерта: прочесть стихи или исполнить песни военных лет, рассказать историю своих семейных героев.

В 10:00 в парке культуры и отдыха «Центральный» начнется показ фильмов о войне под открытым небом. В это же время начнет работу фотозона «Полевой штаб» и «Живые статуи».

В 12:00 начнется праздничный концерт «74-я Мирная весна» с участием творческих коллективов города Барнаула.

С 13:00 до 15:00 будет работать караоке под открытым небом «Песни военных лет». После этого состоится Плац-парад и выступление духового оркестра ГУВД.

С 16:00 до 19:00 продолжится кинопоказ под открытым небом.