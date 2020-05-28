День пограничных войск: трогательные поздравления в стихах, прозе и смс

Есть профессия такая —

Счастье Родины хранить.

Это миссия святая —

У границ страны служить.



Я сегодня поздравляю

Наших пограничников!

Тех, кто день и ночь в строю,

Воинов-отличников.



Я желаю вам, друзья,

Силы и отваги,

В семьях — мира и тепла,

Верности присяге.

Пусть все границы будут на замке,

Лишь сердце и душа будут открыты.

Желаем, кто на главном рубеже

Спокойствия, надеждою покрытой.



Ведь пограничник — гордость для страны,

Опора и защита государства.

Пусть будут солнечными теплыми деньки

И служба интересной будет, яркой!



День пограничника — все пожелания вам:

Пусть сложится все так, как вам и нужно.

И пусть не думает проникнуть лютый враг,

Ему отпор дадите смело, дружно!