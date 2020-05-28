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28 мая 10°C

День пограничных войск: трогательные поздравления в стихах, прозе и смс

Традиционно 28 мая свой профессиональный праздник отмечают пограничники, несущие службу, кадровые офицеры и ветераны пограничных войск. Кроме России этот день празднуют еще в Белоруссии, Украине, Таджикистане и Киргизии. Altapress.ru сделал подборку трогательных поздравлений с Днем пограничника в стихах, прозе и смс.

На границе.
На границе.
Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Поздравления с Днем пограничника в стихах

Есть профессия такая —
Счастье Родины хранить.
Это миссия святая —
У границ страны служить.

Я сегодня поздравляю
Наших пограничников!
Тех, кто день и ночь в строю,
Воинов-отличников.

Я желаю вам, друзья,
Силы и отваги,
В семьях — мира и тепла,
Верности присяге.

Пусть все границы будут на замке,
Лишь сердце и душа будут открыты.
Желаем, кто на главном рубеже
Спокойствия, надеждою покрытой.

Ведь пограничник — гордость для страны,
Опора и защита государства.
Пусть будут солнечными теплыми деньки
И служба интересной будет, яркой!

День пограничника — все пожелания вам:
Пусть сложится все так, как вам и нужно.
И пусть не думает проникнуть лютый враг,
Ему отпор дадите смело, дружно!

Днем и ночью, в снег и в дождь,
И когда жара не в мочь,
Вы не хнычете, не спите,
А границу сторожите.

Защищать границу чутко —
Это, я скажу, не шутка.
Ведь не дремлет враг коварный,
Ищет путь неординарный.

С Днем защитников границы!
Счастьем пусть сияют лица,
Будней легких и спокойных.
Вы лишь лучшего достойны.

Граница.
Граница.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Поздравления с Днем пограничника в прозе

Поздравляю с Днем пограничника и от всей души желаю тишины и покоя на границе Родины, умиротворенности и гармонии в душе, храбрости и отваги в сердце, уважения окружающих и понимания близких в жизни, успехов и славных подвигов в деятельности, веселых праздников и добрых гостей в доме!

Поздравляю с Днем пограничника и желаю, чтобы граница всегда была на замке от всякого противника и недруга, чтобы жизнь никогда не ограничивала твои возможности, чтобы для тебя не было никаких преград на пути к успеху и благополучию, чтобы твоя сила и мужество обеспечивали устойчивую позицию по жизни и всегда позволяли находить верный смысл и правильное решение в любом вопросе.

Поздравляю с профессиональным праздником — Днем пограничника! Желаю продвижения, больших достижений, храбрости, смелости, доблести, справедливости и сил. Пусть работа будет в удовольствие, не будет суетной и конфликтной. Желаю личностного роста, безопасности и верных друзей. С праздником!

На границе.
На границе.
Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Поздравления с Днем пограничника в смс

Пограничник — это гордо!
На ногах стоишь ты твердо,
Землю нашу охраняешь,
Сна подчас совсем не знаешь.

Пожелаю в день такой
Силы, бодрости большой,
Мира, счастья в жизни личной
И зарплаты сверхотличной.

Сильный, смелый и отважный,
Пограничник наш бесстрашный.
Ты достоин уваженья,
Всех похвал и восхищенья.

И за ночи, что без сна,
Благодарна вся страна.
С твоим днем мы поздравляем,
Здоровья крепкого желаем!

Все желают вас поздравить
В этот миг и в этот час.
Пограничник отмечает
День в году свой только раз!

Мужество, удача, сила
Будут пусть с тобой всегда.
Здоровья чтоб тебе хватило
Еще на долгие года!

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