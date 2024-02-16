16 февраля
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Жизнь

День поиска запахов и другие интересные праздники, которые отмечают 16 февраля

Какие интересные праздники отмечают в этот день, рассказывает altapress.ru.

16 февраля. Починки. Весна.
16 февраля. Починки. Весна.
unsplash.com

1. День поиска запахов. У одних он сладкий, у других - горьковатый. В феврале еще не начинают течь ручейки и набухать почки на деревьях, до опьянения ароматами тюльпанов и нарциссов далеко. Но душа уже жаждет тепла, весеннего обновления, свежести и чистоты.

2. День свежего ананаса. Благодаря Колумбу, это растение впервые попробовали в Европе и с тех пор оно является украшением любого стола. А недавно даже придумали праздник этому обжигающему язык красавцу.

16 февраля. Ананас.
16 февраля. Ананас.
unsplash.com

3. Всемирный день управления информацией. Любая информация может служить как во благо, так и во вред. Именно поэтому в этот день принято учиться тому, как грамотно владеть и управлять информацией.

4. День разведки ВМФ РФ. Разведчику при выполнении своих обязанностей приходится действовать в сложной, порой экстремальной обстановке, в любое время суток, в любых погодных условиях. При выполнении боевой задачи разведчик должен быть физически и морально готов к выполнению всех своих обязанностей.

16 февраля. Штурвал.
16 февраля. Штурвал.
unsplash.com

5. Всемирный день антропологии. Этот праздник популяризирует науку, занимающуюся изучением человека - его происхождением и развитием, нормами поведения в социуме, существованием в культурной и природной среде.

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