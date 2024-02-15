15 февраля
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Жизнь

"Я хочу ириски" и День ворчащего Сквидварда. Какие еще необычные праздники отмечают 15 февраля

В разных странах мира в15 февраля отмечают несколько необычных и забавных праздников. Altapress.ru рассказывает о них подробнее.

Ириски.
Ириски.
The Spruce / Julia Estrada

1. Национальный день ириса в США. Дословно он называется "Я хочу ириски". Праздник неофициальный, но очень вкусный.

2. День ворчащего Сквидварда. Изначально праздник появился в мультфильме "Губка Боб". В одной из серий этот день отмечен в календаре фотографией Сквидварда. Примечательно, что герой мультфильма почти всегда ходит с недовольным лицом и ворчит. Отмечающие праздник наверняка иногда узнают себя в этом персонаже.

Сквидвард. Кадр из &quot;Губки Боба&quot;.
Сквидвард. Кадр из "Губки Боба".
unsplash.com

3. 15 февраля — день рождения великого ученого Галилео Галилея. В этот день в мире неофициально отмечают праздник в честь него.

4. День перезагрузки любви — это день после Дня святого Валентина, когда многие люди разочаровываются в романтике. Обычно этот момент ставит их на путь к любви к себе.

Узелки.
Узелки.
unsplash.com

5. День завязывания узелков на счастье. В древности узлы были так важны, что у некоторых народов заменяли письменность. В древней Руси существовали специальные узлы - "наузы". Наузы передавали волшебную силу, охраняли от несчастий, лечили больных.

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