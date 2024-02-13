13 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Подготовьтесь заранее: нежные поздравления с Днем всех влюбленных в прозе, стихах и смс

Грядет самый романтичный праздник в году — День всех влюбленных 14 февраля. Altapress.ru позаботился заранее и подобрал поздравления, которые точно растопят сердечко вашей второй половинки.

День святого Валентина.
День святого Валентина.
pixabay.com.

Поздравления с Днем всех влюбленных в прозе

Любовь — чувство, о котором слагали поэмы, писали романы и ради которого делались великие дела. Позвольте же пожелать, чтобы в День святого Валентина каждый из вас обрел это чувство, которое способно не только перевернуть мир, но и потрясти целую вселенную. Любите и будьте любимыми.

Поздравляю тебя с днем влюбленных! Будь желанным и любимым всегда и везде! Будь счастливым человеком, пусть всегда горят глаза, пусть улыбка не сходит с лица! Привлекай, заманивай, очаровывай и удивляй! И люби, искренне, как в первый раз!

В День влюбленных желаю, чтобы в сердце всегда горел огонек. Чтобы любимый человек был рядом и окружал нежностью, заботой, теплом! Пусть в жизни любовь не остается в стороне, и все чувства будут искренними.

День святого Валентина, любовь, романтика.
День святого Валентина, любовь, романтика.
СС0

Поздравления с Днем всех влюбленных в стихах

Ты щекочешь нервы,
Будоражишь кровь!
Ты волнуешь душу,
Ты ― моя любовь!

В этот день февральский
Праздник наш с тобой.
Держи мое сердечко,
А мне свое открой!

Я тебе желаю
Всех счастливей быть,
За хвост ловить удачу
И меня любить!

В этот день февральский,
Зимний и холодный,
Шлю кусочек ласки
Тёплой, беззаботной.

И любви немножко,
Поцелуй горячий,
Нежности в ладошках
Тут же я припрячу.

Пусть тебя все это
В сердце согревает,
Чтоб в нем было лето
Вечным. Обнимаю.

Даже если я когда-то
Этого не говорю,
Знай, что я тебя безумно,
Очень искренне люблю.

С Днем влюбленных поздравляю.
В такт сердца наши стучат,
И часы, когда мы вместе,
Очень-очень быстро мчат.

На Земле, такой огромной,
Встретились мы ведь не зря.
Ты всех ближе и дороже,
Всех любимей для меня.

День святого Валентина.
День святого Валентина.
СС0

Поздравления с Днем всех влюбленных в смс

В День святого Валентина
Принято дарить любовь.
Я дарю тебе сердечко,
Ну а в нем моя любовь.

Как клубничка — страстная,
Как мишутка — няшная,
Сладкая, воздушная,
Мягкая и вкусная.

День, когда царит любовь,
Наступил сегодня вновь.
В феврале пусть, как весной,
Счастье захлестнет волной!

В День святого Валентина
Для всех равно и едино
Сердцу биться вновь и вновь
Помогает пусть любовь!

С Днем влюбленных поздравляю,
И влюбиться пожелаю,
Никогда не расставаться,
Чувством этим наслаждаться!

Поцелуев и объятий,
Чтобы было в жизни счастье,
Смысл жизни обрести,
И детишек завести!

Источник.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость