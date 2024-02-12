Поздравления с Днем "Аэрофлота" в прозе
От души поздравляю тебя с профессиональным праздником — днем "Аэрофлота"! Спасибо тебе и твоим коллегам за то, что вы каждый день стараетесь сделать полеты приятными и безопасными, всегда готовы прийти на помощь в сложных ситуациях, а часто и спасаете жизни!
Сегодня день тех, кто, ежедневно покоряя небо, прокладывает дорогу по этому голубому бескрайнему мосту всем другим людям. Желаем вам только летной погоды, только свободного коридора. Пусть в вашей личной жизни будет также светло, как в самый летный день.
Летчиков, стюардесс, бортпроводников, механиков — всех, всех, всех, кто связан с этой профессией поздравляем с праздником — днем "Аэрофлота". Хотим пожелать вам парить в небесных просторах также легко, как птицы. Пусть новый полет становится незабываемым открытием в новые города и страны. Терпения, удачи, успехов.
Поздравления с Днем "Аэрофлота" в стихах
Бескрайний неба океан
Открыл объятия для полета,
Сегодня поздравляю вас
Я с Днем "Аэрофлота".
Погоды летной я для вас
Сегодня пожелаю,
Пусть рейсы никогда судьба
Свои не отменяет.
Под гул моторов, рев турбин
Летят стальные птицы,
Желаю вам легко взлететь,
Счастливо приземлиться.
С Днем "Аэрофлота"
Душевно поздравляю,
Успешных только взлетов
Вам в праздник пожелаю.
Посадок — безопасных,
Спокойных пассажиров,
Безоблачного неба,
Ясных ориентиров.
Здоровья вам и счастья,
Задора и удачи,
Любви в сердцах горячих
И денежек в придачу.
"Аэрофлоту" пожелаем,
Ещё десятки славных лет,
Небес просторы рассекая,
Не знать опасностей и бед!
Чтоб были мягкими посадки,
Полеты — выше вех похвал,
Из дам с шикарною осанкой
Штат стюардесс чтоб состоял!
Чтоб самолеты, словно птицы,
Летали в небе голубом,
И им всех государств границы
Открыты были день за днем!
Поздравления с Днем "Аэрофлота" в смс
Взлеты, небо, приземление —
Каждый день круговорот.
Поздравляю нынче в праздник
Я родной "Аэрофлот".
Пожелать хочу красивых,
Радостных полетов,
Всем сотрудникам — здоровья,
К счастью поворотов.
"Аэрофлот" всем помогает
Вмиг путь большой преодолеть,
И люди, к счастью, успевают,
Куда им нужно, прилететь!
Сотрудник ты "Аэрофлота",
Настал сегодня праздник твой,
Твоя пусть спорится работа,
Ты — неба ясного герой!
Пусть небо, что домом вам стало,
От гроз, их бывает немало,
Закроет ваш борт, вдаль летящий,
Да даст коридор настоящий.
Рассветов вам ясных и ярких,
А слез — так всегда только сладких.
В далеких и близких вам странах
О милых лишь помнить и мамах.
Крушений и бед чтоб не знали!
Разгонов всегда чтоб немалых!
Успехов в делах небывалых!
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