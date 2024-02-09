Международный день стоматолога — 8 февраля. Улыбчивые поздравления в прозе, стихах и смс

Король зубов и бог коронок —

Это наш доктор-стоматолог!

Людских улыбок повелитель

И зубной боли укротитель!



Пусть будет легкою рука,

Что ставит пломбы на века.

Пусть кариес тебя боится.

С Международным днем дантиста!

Если зуб вдруг заболел,

Флюс проклятый одолел,

Этот доктор вмиг поможет,

Все усилия приложит.



Кариес он победит,

Вылечит парадонтит,

Камень вредный уберет,

Зуб от гибели спасет.



Стоматолог, врач от бога,

Мы тебе желаем много

Счастья, здравия, любви

И доходы чтоб росли.