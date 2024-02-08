День российской науки — 8 февраля. Радостные поздравления в прозе, стихах и смс

Сегодня особенный праздник,

Науку прославить пора.

Хотим мы ученых поздравить

И громкое крикнуть: «Ура!»



Ура дню российской науки!

Наукой держава сильна.

Гордятся и дети, и внуки,

Гордится вся наша страна.



Ученые, вы — наша сила,

И мы поздравляем вас всех!

Пусть в жизни легко и красиво

К вам слава придет и успех!

Без науки жизнь-не жизнь,

А какой-то бег на месте.

Все развитья виражи

Мы пройдём с наукой вместе!



Во всех сферах никуда

Без научных разработок

От застроек в городах

До больших подводных лодок.



Пусть открытий миллион

Мир научный ожидает,

Чтобы каждый был влюблен

В то, что пользу доставляет!