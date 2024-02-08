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Жизнь

День российской науки — 8 февраля. Радостные поздравления в прозе, стихах и смс

День российской науки традиционно отмечают в нашей стране 8 февраля. Праздник берет свое начало со дня основания Петром I Академии наук в 1724 году. Altapress.ru подготовил веселые поздравления в прозе, стихах и смс.

Наука, образование.
Наука, образование.
CC0

Поздравления с Днем науки в прозе

Поздравляю с Днем российской науки. Желаю великих целей и стремлений, больших возможностей и прорывов, смелых идей и поступков, гениальных мыслей и открытий, невероятного удовольствия от научной деятельности и прогрессирующего счастья от жизни.

Хотим поздравить вас с днем российской науки. И сердечно, от всей души пожелать много новых открытий, побольше гениальных идей и покорения самых невероятных научных высот. Пускай ваши головы всегда будут рассудительными и светлыми. Со всей искренностью желаем вам здоровья и удачи, для достижения ваших целей! Всех благ.

Поздравляем с Днем российской науки! Пусть этот праздник вдохновляет на научную деятельность, новые идеи и открытия, смелые решения! Желаем успешно развиваться в своей сфере, плодотворности и результативности в работе!

Наука.
Наука.
unsplash.com

Поздравления с Днем науки в стихах

Сегодня особенный праздник,
Науку прославить пора.
Хотим мы ученых поздравить
И громкое крикнуть: «Ура!»

Ура дню российской науки!
Наукой держава сильна.
Гордятся и дети, и внуки,
Гордится вся наша страна.

Ученые, вы — наша сила,
И мы поздравляем вас всех!
Пусть в жизни легко и красиво
К вам слава придет и успех!

Без науки жизнь-не жизнь,
А какой-то бег на месте.
Все развитья виражи
Мы пройдём с наукой вместе!

Во всех сферах никуда
Без научных разработок
От застроек в городах
До больших подводных лодок.

Пусть открытий миллион
Мир научный ожидает,
Чтобы каждый был влюблен
В то, что пользу доставляет!

С Днем науки поздравляю
Я ученых всей страны,
Вы наш двигатель прогресса,
Вы, как воздух, нам нужны.

Миллион идей желаю
И открытий сотни новых,
Я желаю, чтобы были
Удивлять вы мир готовы.

Пусть российская наука
Наша движется вперед,
Академикам, ученым
В праздник слава и почет.

Фестиваль науки.
Фестиваль науки.
Фото: архив БМК.

Поздравления с Днем науки в смс

Науки разные нужны,
Как воздух и вода важны,
Без них развиться мы не сможем,
Больным с леченьем не поможем,
Не сможем в космос полететь,
Обед и ужин разогреть,
Так вместо лени, зла и скуки
Давайте помогать науке!

Вас поздравляю с днем науки,
Желаю быть на высоте,
Чтоб ваши правнуки и внуки
Не заплутались в темноте.

Желаю вам побед, открытий,
Прославить имя на весь мир,
Желаю славных вам событий
И быть богатым, как банкир.

Труды ученых не напрасны,
Важны законы и открытия.
Изобретений много разных,
И знаменательных событий.

Науки день в стране сегодня!
Пусть не коснутся Вас печали,
А сердцу дышится свободно,
И сбудется, о чем мечтали!

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